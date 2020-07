Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: il Milan riscatta Kjaer

Calciomercato 2021/2021: la stagione deve ancora volgere al termine dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus, ma le trattative di calciomercato non si fermano mai. La prossima sessione, come deciso dal Consiglio della Federcalcio, avrà inizio il primo settembre e si concluderà il 5 ottobre, ma i club sono già al lavoro per rinforzare i rispettivi organici in vista della stagione 2020/2021. Ecco la diretta con le ultime notizie sulle trattative di calciomercato e gli affari già conclusi.

Calciomercato, le notizie di mercoledì 15 luglio 2020

Ecco tutte le notizie di mercoledì 15 luglio 2020:

Hulk lascerà la Cina: "Molti club mi cercano"

L'attaccante dello Shanghai SIPG, Hulk lascerà la squadra cinese della Super League quando il suo contratto scadrà questo inverno, secondo quanto riferito dai media brasiliani. "Il mio contratto terminerà a dicembre e ho già informato il club che non lo rinnoverò. Ho molte offerte da diversi paesi, compresi i migliori club europei che partecipano alla Champions League, nonché dal Brasile", ha detto Hulk. "Il denaro non è una priorità per me. Prendo il mio tempo, ascolto i miei agenti e ho tempo di pensare a dove starò meglio. A dicembre sarò libero, ma ciò che accadrà dopo non è ancora chiaro", ha aggiunto il brasiliano. L'attaccante di 33 anni ha giocato per il Porto e lo Zenit San Pietroburgo prima di unirsi al Shanghai SIPG nel luglio 2016. È stato nominato nella squadra CSL All-Star nel 2017 e ha aiutato il club a vincere il loro primo titolo in assoluto nel 2018.

Roma, Pau Lopez con le valigie?

Potrebbe essere già giunta al termine l'avventura italiana del portiere Pau Lopez. Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe pronta a rinunciare all'estremo difensore dopo una stagione. Il prezzo richiesto è di 25 milioni, con il porteire spagnolo che ha estimatori sia in Premier League che nella Liga.

Il Milan riscatta Kjaer

Il club rossonero ha annunciato di aver riscatto il difensore danese con una nota: "AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022".

Dalla Spagna: accordo Inter-Barcellona per Lautaro

Il Barcellona sarebbe sempre più vicino a Lautaro Martinez. Secondo il Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero convinto l'Inter per il trasferimento dell'argentino in Spagna con una nuova offerta. Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona dopo aver escluso il pagamento dei 111 milioni di euro di clausola avrebbe avanzato un'altra super offerta ai nerazzurri per l'attaccante argentino: 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo come contropartita tecnica, valutato 41 milioni. L'ex ala del Betis è arrivata a Barcellona la scorsa estate per un totale di 18 milioni fissi più 12 variabili. Il club nerazzurro sembra molto interessato all'ultima offerta dei catalani.

Il Milan osserva Nico Gonzalez

Il Milan, in vista del possibile addio di Ibrahimovic a fine stagione, è alla ricerca di un nuovo nome per l'attacco. Secondo Fox Sport Argentina, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Nico Gonzalez, 22enne argentino dello Stoccarda: il costo dell'operazione si aggira intorno ai 20 miliioni di euro.

Messi via da Barcellona? Per i bookie più Inter che City

Il presidente del Barcellona Bartomeu lo ha ribadito ieri: Messi non si muove. Ma intanto l'accordo per il rinnovo del contratto non c'è ancora e il club catalano rischia di perdere il fuoriclasse nel giugno del 2021 senza incassare un euro. Per questo, i bookmaker non ritengono campata in area l'ipotesi di una cessione nella prossima sessione di mercato e individuano le possibili nuove destinazioni. La più probabile, data a 7,50 su Sisal Matchpoint, porta al City di Guardiola, l'uomo che inventò Messi nelle vesti di falso nove e gli costruì attorno un Barcellona leggendario. Subito dopo c'è però l'Inter, che sta diventando un approdo sempre più credibile: basti pensare che in pochi giorni la quota per il trasferimento della Pulce in nerazzurro entro il prossimo 5 ottobre, come riferisce Agipronews, è scesa da 12 a 9.