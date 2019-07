Diretta calciomercato, acquisti e cessioni: tutte le trattative 

Il calciomercato entra nel vivo. Il 1° luglio si è aperta ufficialmente la campagna trasferimenti estiva, che si concluderà il prossimo 2 settembre. Fino a quel giorno le squadre avranno modo di acquistare i giocatori più congeniali ai nuovi progetti e cedere gli esuberi. Abbandonata dunque ormai in maniera definitiva la decisione, adottata nell’estate 2018, di chiudere la sessione di calciomercato prima dell’inizio della Serie A.

Molti già i colpi messi a segno dalle big italiane, dalla Juve che si è assicurata Rabiot e Ramsey ed è vicina a De Ligt, al Napoli che invece ha messo ha preso Manolas dalla Roma, fino all'Inter, che invece ha già preso Godin, Sensi, Barella e Lazaro. Ma sono moltissime le trattative ancora in corso e le situazioni “complicate” da sbrogliare, di seguito tutte le notizie su trattative, acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2019.

Diego Costa fa gola al Flamengo

Sirene brasiliane per Diego Costa. A quanto riporta Espn l'attaccante dell'Atletico Madrid è nel mirino del Flamengo che ha mandato in Spagna alcuni suoi emissari per trattare un possibile passaggio al club di Rio de Janeiro del giocatore nato in Brasile ma con passaporto spagnolo.

Juve, attesa per De Ligt

Mancano le ultime formalità e la Juventus potrà ufficializzare l'acquisto di Matthijs de Ligt, giovane centrale difensivo olandese che arriverà dall'Ajax per una cifra di circa 70 milioni di euro più bonus. Raggiunto l'accordo con i lancieri, il difensore è atteso a Torino in giornata per visite mediche e firma. Dopo, salvo ulteriori intoppi, dovrebbe aggregarsi con in nuovi compagni in ritiro agli ordini di mister Sarri. Il giovane centrale olandese guadagnerà circa 12 milioni di euro a stagione e avrà una clausola rescissoria di 150 milioni di euro.

Psg-Neymar, addio difficile

Si complica la strada per un ritorno di Neymar al Barcellona. A quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As' la stella brasiliana incontrerà oggi il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo per ribadire la sua volontà di lasciare la Francia, una possibilità che resta sul tavolo ma il patron del club, Nasser Al Khelaifi, non è disposto a svendere il suo fuoriclasse e lo lascerà partire solo se considererà congrue le proposte che verranno avanzate. Ad esacerbare gli animi le ultime esternazioni di Neymar che ha rievocato il 6-1 subito dai parigini in Champions: "Il mio ricordo migliore è stato quando abbiamo vinto col Barca contro il Psg". Già in passato Al Khelaifi ha dimostrato di non tollerare intemperanze da parte dei suoi giocatori, è quanto accaduto con Adrien Rabiot e Hatem Ben Arfa messi ai margini della squadra dopo i dissidi col club.

Barcellona, visite per Griezmann

Mattinata dedicata alle visite mediche per Antoine Griezmann il neo acquisto del Barcellona in arrivo dall'Atletico Madrid. L'attaccante francese si è presentato alla Ciutat Esportiva per espletare le visite di rito prima di aggregarsi definitivamente ai nuovi compagni di squadra. Il centravanti è giunto nel capoluogo catalano ieri sera insieme alla famiglia facendosi ritrarre davanti al logo della società. Oggi pomeriggio è attesa la presentazione ufficiale dopo il braccio di ferro delle scorse settimane tra i due club, una querelle che non sembra ancora finita: l'Atletico Madrid ha infatti minacciato di rivolgersi alla Fifa chiedendo il pagamento dei 200 milioni di euro della clausola rescissoria, a fronte dei 120 pagati dal Barca in quanto, sostiene l'Atletico, l'accordo tra il Barcellona e Griezmann è avvenuto prima che la clausola venisse ridotta a 120 milioni.

Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Caputo

L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo dall'Empoli F.C. Francesco Caputo ('87, attaccante)". Il calciatore sarà presentato alla stampa oggi, alle ore 12,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center assieme a Junior Traorè.

Juve, preso Romero ma resta al Genoa

La Juventus ha raggiunto con il Genoa un accordo per l'acquisizione di Cristian Romero, con cui ha siglato un accordo valevole sino al 30 giugno 2024. Il ventunenne difensore argentino la prossima stagione rimarrà comunque in rossoblù con la formula del prestito.

Lecce, colpo Lapadula

E' ufficiale l'acquisto in prestito da parte del Lecce dell'attaccante Gianluca Lapadula dal Genoa. Lo ha annunciato il club salentino con una nota pubblicata sul proprio sito web. "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula dalla società Genoa CFC. L'attaccante natio di Torino classe '90 è già agli ordini del tecnico Fabio Liverani".

Sassuolo, in arrivo Traorè

Il Sassuolo ha annunciato di aver acquisito a titolo di prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli il centrocampista Hamed Junior Traoré. Il calciatore sarà presentato alla stampa domani alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center.

Radu resta al Genoa in prestito

L'Inter, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa di Ionut Radu. Il portiere romeno resta però un altro anno in rossoblù in prestito.

Lione, preso Anderses

E' ufficiale il passaggio di Joachim Andersen dalla Sampdoria al Lione. Lo ha annunciato il club francese su Twitter.

Inter, per Lukaku ci vogliono 83 milioni

Il blitz del ds nerazzurro Piero Ausilio a Manchester per sondare il terreno per un passaggio all'Inter di Romelu Lukaku ha portato a una base di partenza, la richiesta avanzata dallo United per il campione belga. A quanto riporta il tabloid britannico 'The Sun' i 'red devils' sarebbero disposti a privarsi dell'attaccante per una cifra di 83 milioni di euro. La squadra di Antonio Conte sperava in una cifra più bassa ma una possibile strada alternativa sembrerebbe esser stata individuata, la formula del prestito con obbligo di riscatto a patto che i nerazzurri versino subito l'intero ammortamento pari a 17 milioni.

