Calendario Formula Uno 2019: le date di tutti i Gran Premi della prossima stagione

La F1 ha ufficialmente comunicato il calendario della stagione 2019, che dovrà ancira essere approvato formalmente dalla FIA nel Consiglio del 12 ottobre. Confermati dopo mesi di punti di domanda i GP di Germania e su quello del Giappone: a Hockenheim e Suzuka si corre. Come sempre, si parte dall'Australia il 17 marzo per concludere ad Abu Dhabi, l'1 dicembre. Ventuno gare in tutto, nove mesi, grande spettacolo, con il GP di Monza previsto per l'8 settembre. Nel corso della stagione 2019 la Formula 1 raggiungerà lo storico traguardo dei 1000 GP. Grande festa quindi il 14 aprile a Shanghai, in occasione del Gran Premio della Cina.

Calendario Formula 1 2019: tutti i GP

Data Gran premio Dove 17 Marzo Australia Melbourne 31 Marzo Bahrain Sakhir 14 Aprile China Shanghai 28 Aprile Azerbaijan Baku 12 Maggio Spain Barcelona 26 Maggio Monaco Monaco 9 Giugno Canada Montreal 23 Giugno France Le Castellet 30 Giugno Austria Spielberg 14 Luglio Great Britain Silverstone 28 Luglio Germany Hockenheim 4 Agosto Hungary Budapest 1 Settembre Belgium Spa 8 Settembre Italy Monza 22 Settembre Singapore Singapore 29 Settembre Russia Sochi 13 Ottobre Japan Suzuka 27 Ottobre Mexico Mexico City 3 Novembre USA Austin 17 Novembre Brazil Sao Paulo 1 Dicembre Abu Dhabi Yas Marina