Serie A 2020-2021: calendario, date e risultati di tutte le partite

Quando inizia la Serie A 2020-2021? La data certa ancora non c'è (seguiremo come sempre in diretta il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A 2020-21).

Le date della prossima stagione sono un rebus per il momento: la stagione inizierà più tardi del solito, probabilmente verso metà settembre, e allo stesso tempo dovrà terminare non più tardi di metà maggio a causa dell'Europeo che andrà in scena la prossima estate 2021 a giugno. Dovrò esserci il tempo adeguato per il ritiro e la preparazione dell'Italia allenata da Roberto Mancini in vista di Euro 2021: almeno due-tre settimane. Le nuove date di Euro 2021 sono state approvate il 17 giugno dal Comitato Esecutivo UEFA, il torneo si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Originariamente era previsto dal 12 giugno al 12 luglio 2020

E' stata ipotizzata la data del 12 settembre per l'inizio del campionato di Serie A 2020-2021. Il campionato 2020-2021 finisce a inizio agosto. Per i calciatori si va verso un periodo di vacanza breve quest'anno: al massimo 15 giorni prima di un ritiro pre-campionato in ogni caso più breve del solito.

