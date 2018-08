Serie B, il calendario scatena le polemiche: la pazza estate del calcio finisce a carte bollate

Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22.

Restano inalterati il numero delle promozioni (tre) e delle retrocessioni (quattro). A seguito della decisione della Figc si è tenuta la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B, che inizierà il 24 agosto e si chiuderà l'11 maggio.

Serie B, il calendario: fischio d'inizio il 24 agosto

Saranno quindi 19, al netto dei ricorsi che partiranno, le squadre a prendere il via del campionato cadetto, quest'anno denominato "Serie B BKT": Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia e Venezia.

La Serie B, stando al sorteggio effettuato nelle sede della Lega a Milano, partirà come detto il prossimo 24 agosto con l'anticipo Brescia-Perugia. Nel calendario della prima giornata spicca subito il big match in "giallorosso" tra Benevento e Lecce.

Cinque i turni infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio, martedì 2 aprile. Si giocherà nei giorni festivi di lunedì 22 aprile (Pasquetta) e di mercoledì 1 maggio, festa dei Lavoratori. Si giocherà anche durante le festività di Natale: in campo domenica 23 e 30 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio.

Serie B: prima giornata 24 agosto

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Brescia-Perugia

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

Hellas Verona-Padova

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

Riposa il Livorno

SECONDA GIORNATA

Carpi–Cittadella

Cosenza–Hellas Verona

Crotone–Foggia

Lecce–Salernitana

Padova–Venezia

Palermo–Cremonese

Perugia–Ascoli

Pescara–Livorno

Spezia–Brescia

Riposa: Benevento

TERZA GIORNATA

Ascoli–Lecce

Brescia–Pescara

Cittadella–Cosenza

Cremonese–Spezia

Foggia–Palermo

Hellas Verona–Carpi

Livorno–Crotone

Salernitana–Padova

Venezia–Benevento

Riposa: Perugia

QUARTA GIORNATA

Benevento–Salernitana

Carpi–Brescia

Cosenza–Livorno

Crotone–Hellas Verona

Lecce–Venezia

Padova–Cremonese

Palermo–Perugia

Pescara–Foggia

Spezia–Cittadella

Riposa: Ascoli

QUINTA GIORNATA

Brescia–Palermo

Cittadella–Benevento

Cremonese–Cosenza

Foggia–Padova

Hellas Verona–Spezia

Livorno–Lecce

Perugia–Carpi

Pescara–Crotone

Salernitana–Ascoli

Riposa: Venezia

SESTA GIORNATA

Ascoli–Cremonese

Benevento–Foggia

Cosenza–Perugia

Crotone–Brescia

Lecce–Cittadella

Padova–Pescara

Salernitana–Hellas Verona

Spezia–Carpi

Venezia–Livorno

Riposa: Palermo

SETTIMA GIORNATA

Brescia–Padova

Carpi–Cosenza

Cremonese–Salernitana

Foggia–Ascoli

Hellas Verona–Lecce

Livorno–Spezia

Palermo–Crotone

Perugia–Venezia

Pescara–Benevento

Riposa: Cittadella

OTTAVA GIORNATA

Ascoli–Carpi

Benevento–Livorno

Cittadella–Brescia

Cosenza–Foggia

Crotone–Padova

Lecce–Palermo

Salernitana–Perugia

Spezia–Pescara

Venezia–Hellas Verona

Riposa: Cremonese

NONA GIORNATA

Benevento–Cremonese

Brescia–Cosenza

Crotone–Salernitana

Foggia–Lecce

Hellas Verona–Perugia

Livorno–Ascoli

Padova–Spezia

Palermo–Venezia

Pescara–Cittadella

Riposa: Carpi

DECIMA GIORNATA

Ascoli–Hellas Verona

Carpi–Palermo

Cittadella–Foggia

Cosenza–Pescara

Cremonese–Venezia

Lecce–Crotone

Perugia–Padova

Salernitana–Livorno

Spezia–Benevento

Riposa: Brescia

UNDICESIMA GIORNATA

Benevento–Ascoli

Crotone–Carpi

Foggia–Brescia

Hellas Verona–Cremonese

Livorno–Perugia

Padova–Cittadella

Palermo–Cosenza

Pescara–Lecce

Venezia–Salernitana

Riposa: Spezia

DODICESIMA GIORNATA

Ascoli–Padova

Brescia–Hellas Verona

Carpi–Benevento

Cittadella–Venezia

Cosenza–Lecce

Cremonese–Livorno

Palermo–Pescara

Perugia–Crotone

Salernitana–Spezia

Riposa: Foggia

TREDICESIMA GIORNATA

Benevento – Perugia

Crotone – Cosenza

Hellas Verona – Palermo

Lecce – Cremonese

Livorno – Cittadella

Padova – Carpi

Pescara – Ascoli

Spezia – Foggia

Venezia – Brescia

Riposa: Salernitana

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Ascoli – Spezia

Brescia – Livorno

Carpi – Lecce

Cittadella – Salernitana

Cosenza – Padova

Cremonese – Crotone

Foggia – Venezia

Palermo – Benevento

Perugia – Pescara

Riposa: Hellas Verona

QUINDICESIMA GIORNATA

Benevento – Hellas Verona

Cremonese – Cittadella

Lecce – Perugia

Livorno – Foggia

Padova – Palermo

Pescara – Carpi

Salernitana – Brescia

Spezia – Cosenza

Venezia – Ascoli

Riposa: Crotone

SEDICESIMA GIORNATA

Ascoli – Cittadella

Brescia – Lecce

Carpi – Salernitana

Cosenza – Benevento

Crotone – Venezia

Foggia – Cremonese

Hellas Verona – Pescara

Palermo – Livorno

Perugia – Spezia

Riposa: Padova

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Ascoli – Brescia

Benevento – Crotone

Cittadella – Perugia

Cremonese – Carpi

Lecce – Padova

Livorno – Hellas Verona

Salernitana – Foggia

Spezia – Palermo

Venezia – Cosenza

Riposa: Pescara

DICIOTTESIMA GIORNATA

Brescia – Cremonese

Carpi – Livorno

Cosenza – Salernitana

Crotone – Spezia

Hellas Verona – Cittadella

Padova – Benevento

Palermo – Ascoli

Perugia – Foggia

Pescara – Venezia

Riposa: Lecce

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Ascoli – Crotone

Benevento – Brescia

Cittadella – Palermo

Cremonese – Perugia

Foggia – Hellas Verona

Livorno – Padova

Salernitana – Pescara

Spezia – Lecce

Venezia – Carpi

Riposa: Cosenza

Serie B: le polemiche dopo la decisione della FIGC

Dopo la Pro Vercelli anche la Ternana ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il blocco dei ripescaggi in Serie B. La società umbra chiede "l'annullamento della decisione assunta dalla Lega di Serie B di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega il 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni".

La Ternana chiede al Collegio di Garanzia, in via cautelare, "di sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti e delle decisioni impugnate e di tutti gli atti connessi e consequenziali e, per l'effetto, di ordinare alla Lega di B di presentare, entro un brevissimo termine dallo stesso stabilito, le certificazioni previste per la Lega dal C.U. n.18 del 18 luglio 2018, oltre a ordinare la pubblicazione del calendario di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019 solo dopo il completamento dell'organico a 22 squadre e, qualora ciò non sia possibile e/o più attuabile, di ordinare alla LNPB di compiere tutte le attività necessarie a definire un calendario con 22 squadre, anche eventualmente dopo l'inizio delle gare ufficiali, ponendo in essere per tale fine ogni atto ed iniziativa necessaria affinché le tre società ammesse successivamente a completamento dell'organico a 22 squadre possano recuperare le giornate di campionato già disputate dalle altre società già ammesse al Campionato di Serie B".

"Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del #calcioitaliano". Lo scrive su Twitter il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina dopo la decisione di avallare una Serie B a 19 squadre. "Spero che l'organo di vigilanza preposto di Palazzo Chigi prenda provvedimenti per questo abuso", ha aggiunto Gravina.