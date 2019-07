Calendario Serie B 2019-2020: verso il sorteggio

La Serie B 2019/2020 è dietro l'angolo. L'inizio del campionato è previsto per il penultimo weekend di agosto. Il ritorno a 20 squadre non muta la formula per playoff e playout: infatti agli spareggi promozione si qualificheranno dalla terza all'ottava classificata , la sfida per non retrocedere sarà tra la quintultima e la quartultima in classifica della Serie B 2019-20. Primo turno quindi in programma da venerdì 23 agosto. La stagione regolare terminerà invece il 14 maggio 2020. Previsti quattro turni infrasettimanali. Sosta invernale dal 30 dicembre al 17 gennaio. Confermato anche per questa stagione il turno di Serie B a Pasquetta.

Calendario Serie B 2019-2020

Bisognerà come da regolamento aspettare ancora qualche mese invece per le date dei playoff promozione e dei playout retrocessione Viene inoltre confermato che il calcio "natalizio" sarà solo quello di serie B. La Serie B scenderà in campo per due turni tra Natale e Capodanno: il 26 dicembre si giocherà la penultima giornata del girone di andata, il 29 dicembre l'ultima. I turni durante le festività hanno riscosso sempre un notevole successo di pubbblico, ed è naturale che vengano riconfermati. Nel 2019-2020 la Serie A torna alla classica formula con pausa natalizia: sarà un'occasione in più per le squadre della Serie B per attirare maggiore attenzione mediatica.

A livello di regioni, Campania e Toscana avranno 3 squadre a testa, seguite dalle 2 di Calabria, Liguria, Sicilia e Veneto. Solo una, invece, per Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche e Umbria. Esordiente è il Pordenone, che ha vinto il girone B di Serie C ed è approdato per la prima volta nella sua lunga storia in Serie B.

Non è stata per adesso ancora resa nota ufficialmente la data del sorteggio del calendario della Serie B 2019-2020, quando verrà stabilito il programma delle trentotto giornate, anche se qualche rumors avrebbe fatto intendere che il sorteggio 2019-2020 si terrà il prossimo 29 luglio, il giorno prima della pubblicazione del calendario della serie A 2019-2020. Seguiremo tutto come sempre in diretta su Today.it

Serie B 2019-2020: tutte le squadre

Ascoli

Benevento

Chievo

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Crotone

Empoli

Frosinone

Juve Stabia

Livorno

Palermo

Perugia

Pescara

Pisa

Pordenone

Salernitana

Spezia

Trapani

Virtus Entella

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!