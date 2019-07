Alpinista italiano grave sull'Himalaya: elicotteri negati, gli amici lo portano giù a piedi

L'alpinista piemontese Francesco Cassardo​ è scivolato mentre scendeva dal Gasherbrum VII, in Pakistan ed è in attesa di soccorso. Con lui il compagno di cordata Cala Cimenti, che sta dando costanti aggiornamenti sulle sue condizioni e sull'accaduto. L'ultimo messaggio pervenuto racconta di Cassardo in gravi condizioni ma stazionarie.

Francesco Cassardo, 30 anni medico a Rivoli, era arrivato in Pakistan per dare una mano a medici e infermieri di un ambulatorio locale. Dopo il lavoro umanitario Cassardo con l'amico Cala Cimenti, alpinista e sciatore estremo piemontese, ha deciso di scendere con gli sci dalla vetta himalayana.

"Al momento è vigile e lucido, ed essendo medico è in grado di valutare le sue condizioni e dare indicazioni importanti". A quanto riferisce su Facebook il team che sta seguendo la vicenda "il volo di soccorso ha subito ritardi a causa di alcuni problemi burocratici".

Le istruzioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero all'ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo sono di "impegnarsi al massimo affinché si lavori senza sosta per assicurare i soccorsi necessari". Lo rende noto la Farnesina con un comunicato nel quale riferisce che da ieri, il ministero degli Esteri e la nostra ambasciata a Islamabad si sono attivate presso le autorità locali, "ottenendo l'intervento di soccorso tramite elicottero". "Secondo quanto ci è stato comunicato -continua la nota della Farnesina- ragioni imperative di carattere tecnico hanno reso sinora impossibile tale intervento, perché gli elicotteri a disposizione delle unità di soccorso pakistane non hanno potuto effettuare in sicurezza l'operazione considerata l'alta quota dove si trova Francesco Cassardo".

Francesco Cassaro, il video appello del fratello

"Molte persone si stanno prodigando per aiutare mio fratello, ma al momento ancora nessun elicottero è partito. Ringraziamo queste persone, ma allo stesso tempo facciamo appello al ministro perché qualcosa si muova in tempi rapidi e si possa aiutare Francesco a portarlo giù vivo". E' l'appello lanciato in un video pubblicato su Youtube da Stefano Cassardo, fratello di Francesco l'alpinista bloccato da ieri sul Gasherbrum VII, in Pakistan.