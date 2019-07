La Champions League torna su Mediaset: in chiaro dal 2019 al 2021

Buone notizie per gli appassionati di calcio: la Champions League, il torneo tra le squadre più forti d'Europa, torna in chiaro sui canali Mediaset, grazie ad un accordo per il biennio 2019-2021.

La Champions League torna in chiaro su Mediaset

A partire dalla prossima stagione, verrà trasmessa su Canale 5, in chiaro e in diretta, la miglior partita del mercoledì, grazie ad un accordo con Sky. A fare il lieto annuncio è stato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti autunnali: "Saremo noi a decidere di volta in volta - aggiunge - la miglior partita da trasmettere, speriamo di avere tutti i match delle squadre italiane".

Una 'novella' che farà piacere ai tifosi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, le quattro squadre italiane che saranno impegnate nella prossima Champions.

"Quello che è certo – ha proseguito Berlusconi Junior - è che dopo un anno di pausa, e dopo la bellissima esperienza dei Mondiali, il grande calcio torna sulle nostre reti".

Come precisa l'ad di Mediaset l'esborso "è notevolmente più basso rispetto alle cifre circolate nei rumors", 50 milioni di euro all'anno. Si tratta di una cifra "molto più vicina", dice, ai 40 milioni messi sul piatto dalla Rai, che ha trasmesso la Champions in chiaro nell'ultima stagione: da quanto riporta l'Ansa, l'assegno staccato da Cologno Monzese oscillerebbe tra i 42 e i 45 milioni.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!