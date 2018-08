Sorteggio gironi Champions League 2018-2019: che cosa rischiano le italiane

Il 30 agosto alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo ci sono i sorteggi dei gironi di Champions League: per la prima volta dopo nove stagioni l'Italia approccia la massima competizione per club con ben quattro squadre: Juventus, Napoli, Roma e Inter. I club sono ordinati in base al coefficiente dato dalla somma di tutti i punti ottenuti in Europa nei cinque anni precedenti.

Ai gironi della Champions League partecipano trentadue squadre, divise in quattro fasce: 8 gironi. La prima fascia comprende le squadre campioni nazionali dei primi 6 paesi del ranking Uefa (Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Psg e Lokomotiv Mosca) più il Real campione in carica e l’Atletico Madrid vincitore dell’Europa League.

Inutile sottolineare come tutte le squadre della seconda fascia (Manchester United, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Porto, Napoli, Roma e forse Liverpool) sperino di pescare la "Loko", nettamente la più debole della prima fascia. Il Liverpool però rischia la retrocessione in terza fascia se il Benfica eliminerà il Paok nel preliminare (all’andata 1-1 in Grecia). L'Inter è in quarta fascia.

La Juve non potrà affrontare Roma, Napoli o Inter (nei gironi non sono permessi scontri tra squadre della stessa nazionalità), ma rischia un girone di ferro ad esempio con Manchester United e Monaco. Napoli e Roma appartengono alla seconda fascia e dovrebbero essere inserite in un girone duro, gli spauracchi sono il Barcellona, il Manchester City, il Paris Saint Germain ed il Real Madrid. Per l'elenco completo delle squadre partecipanti bisogna attendere il ritorno del turno preliminare.

Squadre e fasce Champions League 2018-2019

Fascia 1

Real Madrid

Atletico Madrid

Barcellona

Bayern Monaco

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Mosca

Fascia 2

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham Hotspur

Roma

Squadra da confermare

Fascia 3

Schalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

Squadra da confermare

Squadra da confermare

Squadra da confermare

Squadra da confermare

Fascia 4

Club Bruges

Galatasaray

Internazionale Milano

Hoffenheim

Squadra da confermare

Squadra da confermare

Squadra da confermare

Squadra da confermare