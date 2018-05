Champions League, dalla prossima stagione tante novità: arriva la quarta sostituzione

Tante piccole novità in arrivo dalla prossima stagione nella massima competizione continentale.

Nella Champions League per il triennio 2018-20121 viene introdotta la quarta sostituzione nei turni eliminazione diretta, ma esclusivamente nei supplementari. Le tre sostituzioni resteranno invece la norma in tutte le altre partite.

Inoltre per la finalissima della coppa in distinta potranno entrare 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite): così gli allenatori avranno 12 sostituti in panchina per la partita più importante dell'anno.

C'è dell'altro: gli orari del calcio d'inizio subiranno alcune variazioni: tutte le partite della fase a gironi, gli ottavi di finale, i quarti, semifinali e finale, inizieranno alle 21. Ma durante i gironi, due partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55, per esigenze televisive.

Maggiore elasticità anche per quel che riguarda le novità nelle rose nel corso della stagione, in special modo durante il calciomercato di gennaio. Le squadre dopo i giorni potranno inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione.