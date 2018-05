Champions League, dove vederla in diretta: tutte le partite su Sky (ma c'è anche la Rai)

Dopo anni di Mediaset Premium, la Champions League torna a Sky. Ma anche la Rai trasmetterà alcuni match.

A partire dalla stagione 2018-2019 fino alla stagione 2020-2021, Sky Italia trasmetterà tutte le partite della Champions League e dell’Europa League. In diretta tutti gli incontri dei 4 club italiani in Champions League e fino a 3 club in Europa League, con oltre 340 partite.

Champions League 2018-2019 Sky e Rai

Ma non sarà uno spettacolo solo sulla pay tv. Infatti tornano anche in Rai i grandi mercoledì di calcio internazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019.

L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione della Champions per la trasmissione in prima serata della miglior partita con un club italiano del turno del mercoledì. Nel pacchetto Rai sono incluse 2 semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto.

Champions League partite in chiaro

Buone notizie quindi per gli appassionati di sport e per la tv pubblica. Si tratta del ritorno della massima competizione europea per squadre di club in Rai dopo 6 anni: l’ultima partita di Champions League trasmessa fu la finale 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.

Ricapitolando: tutte le partite della Champions League 2018-2019 saranno trasmesse in diretta da SkySport. Inoltre una partita del mercoledì sera, la più importante con una squadra italiana in campo, sarà trasmessa anche dalla Rai.