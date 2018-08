Champions League 2018-2019 in diretta su Sky e Rai: partite, orari e tutte le info

Mai come quest'anno le squadre italiane partono attrezzate per dire la loro nella Champions League 2018-2019. La Juve di CR7, la Roma che nella scorsa edizione ha eliminato il Barcellona, il Napoli di Ancelotti (che conosce come nessuno la competizione) e l'Inter di Spalletti tornata grande. Come seguire in tv tutte le partite della Champions League 2018-2019? Sarà solo sulle pay-tv oppure alcune partite saranno anche trasmesse in chiaro? Facciamo chiarezza.

Champions League 2018-2019 su SkySport

La Champions League 2018 2019 è un'esclusiva Sky Sport. Gli orari delle partite, in programma il martedì e il mercoledì, saranno due: 18.55 e 21.00. In streaming le partite della Uefa Champions League saranno visibili su Sky Go. In rete ci sono molti siti che propongono link per seguire in diretta streaming tutte le partite, ma in Italia possono essere considerati illegali.

Per tutto il triennio 2018/2021 Sky tornerà ad essere la tv della UEFA Champions League. per un totale di 138 partite (di cui 12 di playoff e la SuperCoppa Europea) e oltre 250 ore di eventi live. Quest'anno il volto della Champons League su Sky sarà quello di Ilaria D’Amico, che lascia “Sky Calcio Show”. Con lei ci saranno Alessandro Costacurta, Andrea Pirlo, Esteban Cambiasso, Luca Vialli e Alessandro Del Piero. In panchina un allenatore straordinario: Fabio Capello, altro grande protagonista dello studio. Non poteva mancare poi la grande firma del giornalismo italiano: Paolo Condò, giurato italiano del Pallone d’Oro. Per guardare la Champions league 2018-2019 su Sky è necessario essere abbonati al pacchetto SkySport.

Champions League 2018-2019 sulla Rai

Anche la Rai trasmetterà alcune partite della Champions League 2018-2019. La tv pubblica si è accordata con Sky per mandare in onda la miglior partita di un'italiana nel turno del mercoledì. Sulla Rai saranno poi trasmesse anche due semifinali e la finalissima. Dopo 6 anni la coppa "dalle grandi orecchie" torna così sulla Rai, seppur parzialmente. La finale della 64ª edizione della Champions League si disputerà il 1 giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid.