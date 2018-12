Champions League 2018-2019: tutte le date di ottavi, quarti, semifinale e finale

Non sarà semplice per Juve e Roma: quando la Champions League arriva alla fase ad eliminazione diretta, il livello è sempre altissimo. L'aristocrazia del calcio europeo sogna la finale di Madrid, dove andrà in scena l'ultimo atto della Champions League 2018-2019.

Tutte le grandi favorite sono ancora in corsa. Le squadre qualificate agli ottavi di finale sono Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma e Manchester United.

Negli ultimi cinque anni la coppa "dalla grandi orecchie" ha sempre preso la direzione della Spagna. In ben quattro occasioni ha vinto il Real Madrid (campione da tre stagioni consecutive), nel 2015 è stato invece il Barcellona a trionfare. L'ultima squadra italiana a vincere la Champions League è stata l'Inter, nel 2010.

Ecco tutte le date di ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Champions League 2019: tutte le date

Ottavi di finale Champions League 2018-2019

United-Psg, Roma-Porto 12 febbraio

Tottenham-Dortmund, Ajax-Real Madrid 13 febbraio

Lione-Barcellona, Liverpool-Bayern 19 febbraio

Schalke-City, Atletico Madrid-Juventus 20 febbraio

Dortmund-Tottenham, Real Madrid-Ajax 5 marzo

Psg-Manchester United, Porto-Roma 6 marzo

City-Schalke, Juve-Atletico 12 marzo

Barcellona-Lione, Bayern Monaco-Liverpool 13 marzo

12/13/19/20 febbraio 2019: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo 2019: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: ci sarà il sorteggio quarti di finale e semifinale

Quarti di finale Champions League 2018-2019

9/10 aprile 2019: quarti di finale, andata

16/17 aprile 2019 : quarti di finale, ritorno

Semifinali Champions League 2018-2019

30 aprile/1 maggio 2019: semifinali, andata

7/8 maggio: semifinali, ritorno

Finale Champions League 2018-2019

Sabato 1 giugno 2019: finale Champions League 2019 – Estadio Wanda Metropolitano, Madrid (il nuovo stadio dell'Atletico).

Ottavi, quarti, semifinali e finale: dove vedere le partite in tv

Tutte le partite della Champions League sono trasmesse in diretta su SkySport. Ma da quest'anno anche la Rai proporrà alcuni match, tra cui quattro ottavi di finale, due quarti di finale, le semifinali e la finalissima.

