La Champions League torna sulla Rai: accordo raggiunto con Sky

Dopo tre anni di Mediaset, la Uefa Champions League torna sulla Rai. Grazie all'accordo raggiunto tra Sky e la tv di Stato, 16 incontri del torneo 2018/2019 saranno visibili in diretta anche su Rai.

Le partite in chiaro

Durante la fase a gironi, una partita del mercoledì sera di una squadra italiana sarà visibile sia su Sky Sport sia su Rai, che trasmetterà anche nove match della fase a eliminazione diretta (4 ottavi di finale, 2 quarti di finale, 2 semifinali e la finale). A queste si aggiungerà la Supercoppa Europea.

Anche la Formula 1

Inoltre, sempre in virtù di questo accordo, per la stagione 2018, il GP d’Italia di Formula 1 andrà in onda in diretta anche su Rai, oltre che su Sky Sport e su TV8.

La Nazionale

La Rai ha anche trovato l'accordo con l'Uefa per l'esclusiva di tutte gli incontri della Nazionale italiana per le qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Nations League e delle amichevoli.

Europei 2020

Sky ha annunciato anche di aver acquisito i diritti di tutti i match degli Europei di Calcio 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Si tratta del secondo Europeo per Sky, dopo quello di Francia 2016. Sky trasmetterà tutti i 51 match del torneo, di cui 24 in esclusiva.