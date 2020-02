Champions League, gli ottavi in chiaro su Mediaset: dove vedere tutte le partite

Tornano le grandi emozioni della Champions League. Le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi si affronteranno negli ottavi di finale della competizione, che vede ancora in corsa le italiane Juventus, Napoli e Atalanta, vera rivelazione di questa edizione. Ma dove verranno trasmesse le sfide degli ottavi? Per vedere tutti i match è necessario l'abbonamento a Sky ma, come avvenuto per la fase a gironi, Mediaset trasmette in chiaro su Canale 5 la partita più interessante del martedì o che vede coinvolta una delle italiane.

Champions League, gli ottavi in chiaro su Mediaset

Quali saranno i match trasmessi in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD? Martedì 18 febbraio è andata in onda la super-sfida tra Atletico Madrid e Liverpool, mentre nelle settimane successive la partita in chiaro sarà sempre di un'italiana. Il 25 febbraio ci sarà l'andata di Napoli-Barcellona, poi due match di ritorno, Valencia-Atalanta il 10 marzo e Juventus-Lione il 17. Ecco l'elenco completo

Martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool (Canale 5 e Canale 5 HD)

(Canale 5 e Canale 5 HD) Martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona (Canale 5 e Canale 5 HD)

(Canale 5 e Canale 5 HD) Martedì 10 marzo, ore 21: Valencia - Atalanta (Canale 5 e Canale 5 HD)

- (Canale 5 e Canale 5 HD) Martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione (Canale 5 e Canale 5 HD)

Champions League, tutti gli ottavi di finale

Ma sul palcoscenico degli ottavi di finale di Champions League non ci sono soltanto le squadre italiane. Dal Barcellona al Real, passando per Psg, City e Bayern, sono ancora in corsa le squadre più forti d'Europa, tutte valide candidate alla vittoria finale. Ecco l'elenco completo degli ottavi di finale:

Champions League, andata ottavi di finale:

Atletico Madrid-Liverpool: 1-0

Borussia Dortmund - Psg: 2-1

- Atalanta - Valencia - 19 febbraio 2020

- - 19 febbraio 2020 Tottenham - Lipsia - 19 febbraio 2020

- - 19 febbraio 2020 Chelsea - Bayern Monaco - 25 febbraio 2020

- - 25 febbraio 2020 Napoli - Barcellona - 25 febbraio 2020

- - 25 febbraio 2020 Lione - Juventus - 26 febbraio 2020

- - 26 febbraio 2020 Real Madrid-Manchester City - 26 febbraio 2020

Champions League, ritorno ottavi di finale:

Valencia - Atalanta - 10 marzo 2020

- - 10 marzo 2020 Lipsia - Tottenham - 10 marzo 2020

- - 10 marzo 2020 Liverpool-Atletico Madrid - 11 marzo 2020

- 11 marzo 2020 Psg - Borussia Dortmund - 11 marzo 2020

- - 11 marzo 2020 JuventusLione - 17 marzo 2020

- 17 marzo 2020 Manchester City-Real Madrid - 17 marzo 2020

- 17 marzo 2020 Bayern Monaco-Chelsea - 18 marzo 2020

- 18 marzo 2020 Barcellona-Napoli -18 marzo 2020

Come anticipato ad inizio articolo, ad eccezione delle partite trasmesse in chiaro da Mediaset, gli altri match saranno visibili sui canali Sky Sport (SkySport Football, SkySport Uno, SkySport 252, SkySport 253). Sia i match di andata che quelli di ritorno saranno tutti alle ore 21.