Champions League su Mediaset, le partite che verranno trasmesse in chiaro

La fase a gironi della Champions League 2019/2020 sta per iniziare e Mediaset ha reso noto l'elenco delle partite che verranno trasmesse in chiaro su Canale 5. A partire dal 17 settembre, ogni martedì verrà trasmessa in diretta ed in chiaro la partita di una delle quattro italiane che partecipano alla coppa continentale più ambita, che quest'anno sono Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Il primo match che sarà disponibile su Canale 5, quello di martedì 17 settembre, sarà la super sfida tra gli azzurri di Ancelotti e il Liverpool campione in carica.

Champions League in chiaro su Mediaset

Come ufficializzato lo scorso luglio, Mediaset ha acquistato i diritti della Champions League 2019/2020 con un accordo biennale con Sky, tagliando fuori la Rai, che nella passata stagione trasmetteva i match delle squadre italiane in chiaro, sempre ogni martedì.

Quest'anno Mediaset proporrà le partite anche sul Canale 5 HD, mentre è stata esclusa la possibilità dell'Ultra HD.

Champions League 2019/2020: il calendario delle partite in chiaro

Ma quali saranno le partite delle italiane che potremo vedere in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD? Ecco il calendario completo: