Champions, il sorteggio in diretta: dove vederlo e cosa rischiano le italiane

La Champions League 2019/2020 entra nel vivo: giovedì 29 agosto verranno sorteggiati a Montecarlo gli otto gironi in cui verranno suddivise le 32 squadre qualificatesi alla fase finale della 'coppa dalle grandi orecchie'. I club sono già suddivisi in quattro fasce in base al ranking, con i gironi che verranno composti da una squadra per ogni fascia, escludendo, come di consueto, scontri tra compagini dello stesso Paese in questa fase della competizione. Per l'Italia c'è la Juventus, detentrice dello scudetto in prima fascia, il Napoli in seconda, l'Inter in terza e l'Atalanta, grande rivelazione dello scorso campionato, in quarta.

Sorteggio Champions 2019/2020: dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei gironi di Champions League avrà luogo giovedì 29 agosto a Montecarlo, con inizio alle ore 18 italiane. Gli appassionati di calcio ed i tifosi delle quattro italiane qualificate potranno seguire in diretta il sorteggio sui canali Sky Sport 24, Sky Sport Football, Sky Sport Collection ed Eurosport 1. Per chi invece volesse seguire la 'nascita' dei gironi in streaming tramite pc, tablet o smartphone, sarà possibile attraverso il servizio SkyGo, Eurosport Player e su DAZN.

Sorteggio Champions 2019/2020: le fasce

Di seguito le quattro fasce in cui sono state suddivise le 32 squadre che parteciperanno alla fase finale della Champions League 2019/2020.

Prima fascia

Liverpool (ENG, campione in carica)

Chelsea (ENG, vincitrice UEFA Europa League)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia (provvisoria)

Real Madrid (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ENG)

Benfica (POR)

Lione (FRA) (in bilico tra seconda e terza fascia)

Terza fascia (provvisoria)

Bayer Leverkusen (GER)

Salisburgo (AUT)

Olympiacos (GRE)

Valencia (ESP)

Internazionale (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Lokomotiv Moskva (RUS) (in bilico tra terza e quarta fascia)

Quarta fascia (provvisoria)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

RB Lipsia (GER)

Stella Rossa (SRB)

Atalanta (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Ricordiamo che, al momento soltanto la prima fascia è definitiva, mentre le altre tre sono provvisorie in virtù del fatto che devono ancora essere giocati i ritorni di tre match preliminari (Ajax-Apoel, Slavia Praga-Cluj e Club Brugge-Lask), in programma mercoledì 28 agosto. In base al ranking delle squadre che si qualificheranno potrebbero cambiare alcune fasce. Ad esempio, se dovesse qualificarsi l'Ajax, che ha un coefficiente nel ranking di 70,5, gli olandesi andrebbero dritti in seconda fascia, facendo scalare in terza il Lione. Discorso simile per il Club Brugge, che ha un coefficiente di 39,5 e che in caso di qualificazione andrebbe nella terza fascia, causando la “retrocessione” della Lokomotiv Mosca.

Champions League 2019/2020: cosa rischiano le italiane

La Juventus, partendo dalla prima fascia, evita già alcune big, ma deve comunque stare attenta, considerando che in seconda fascia ci sono i due club di Madrid, il Borussia e il Tottenham, finalista lo scorso anno. Molto più complicato il discorso per Napoli e Inter, che avranno nel loro girone almeno una delle otto squadre di prima fascia (esclusa la Juve). I partenopei potrebbero incrociare mine vaganti come il Valencia o il Galatasaray, mentre i nerazzurri dovranno certamente trovare spazio tra almeno due club di grande caratura. L'Atalanta, partendo dall'ultima fascia, si troverà quasi certamente in un girone di ferro, un fattore che alla prima qualificazione in questa competizione sarà stato messo in preventivo da Gasperini e co.