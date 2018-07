Chievo e Parma, la Serie A è a rischio: "Richieste pesanti della Figc"

Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la serie A: dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al tribunale federale nazionale richieste pesanti in termini di penalizzazione, "afflittive" ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa.

Chievo

Il caso del Chievo riguarda una serie di scambi di giocatori con il Cesena: le due società si sarebbero scambiate 30 calciatori generando plusvalenze fittizie per più di 25 milioni di euro, stando all'accusa della Procura federale.

Parma

Invece il Parma è nella bufera per alcuni sms inviati dall'attaccante Emanuele Calaiò ai calciatori dello Spezia prima della gara in Serie B dello scorso 18 maggio. Un "tentato illecito sportivo" secondo l'accusa avendo "posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col, qualche giorno prima della gara, messaggi a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp".

Deciderà il Tribunale federale nazionale, che si occuperà di entrambe le questioni. Nel caso di penalizzazioni importanti "afflittive", la Serie A 2018-2019 potrebbe veder cambiare alcune delle sue protagoniste. Al momento, solo un'ipotesi.