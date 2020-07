Calciomercato, Ciro Immobile al Newcastle è solo una fantasia?

Ciro Immobile al Newcastle. Quando una voce di mercato torna ciclicamente d'attualità, magari qualcosa di vero c'è. Due soli gol, di cui uno su rigore, in sette gare da quando la Serie A è ripartita. Numeri che non appartengono certo a un bomber di razza come Ciro Immobile il cui calo, inevitabilmente, ha influito sul momento difficile della Lazio. Tutti questi fattori insieme fanno sì che il futuro del numero 17 biancoceleste possa subire qualche cambiamento inatteso fino a poche settimane fa. I betting analyst di Sisal Matchpoint vedono sempre la Lazio nel destino dell'attaccante della Nazionale con una quota di 1,25. Il pericolo maggiore per la formazione capitolina arriva dalla Premier: il Newcastle, recentemente passato nelle mani del principe saudita Mohammed Bin Salman, vorrebbe presentarsi con un nome altisonante ai suoi nuovi tifosi che sognano, dopo anni di anonimato un nuovo bomber dopo l'addio dell'idolo locale Alan Shearer. Così, riferisce Agipronews, il passaggio di Immobile ai Magpies si può giocare a 7,50.

In Italia è invece il Napoli la formazione più temibile: vedere l'attuale capocannoniere del campionato con la maglia dei partenopei pagherebbe 9 volte la posta. E un ritorno alla Juve, dove tutto è iniziato? Appare molto difficile: vedere Immobile al fianco di Cristiano Ronaldo si gioca a 33,00. Al Newcastle Immobile potrebbe ottenere un contratto pluriennale a cifre da top player, e sarebbe l'ultimo grande contratto della sua carriera. Solo una voce di mercato al momento, ma la Lazio difficilmente sarebbe nelle condizioni di rifiutare una maxi offerta per un calciatore che ha già compiuto 30 anni. Oggi Immobile guadagna circa 3,5 milioni annui bonus compresi. Ne guadagnerebbe il doppio al Newcastle. Non risulta che siano in corso trattative tra Immobile e la Lazio per il rinnovo del contratto con scadenza 2023.