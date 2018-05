Classifica sportivi più famosi del mondo 2018: Ronaldo batte anche LeBron e Messi

Cristiano Ronaldo è il numero uno sul campo: ma anche nella classifica dei 100 atleti più famosi del mondo del 2018, pubblicata come sempre da Espn.

La classifica è chiamata “World Fame 100” ed è una graduatoria di stelle tra tutti gli sport, tutte le nazioni e sia al maschile che al femminile.

Vengono presi in considerazione vari parametri, tra cui i guadagni (sponsor, ingaggi, marchi), le ricerche sul web, la presenza e il seguito sui social media: Instagram, Twitter e Facebook.

CR7 precede LeBron James, stella dei Cleveland Cavaliers, e il rivale di sempre Lionel Messi. Su 100, 33 atleti sono calciatori, in assoluto (e per distacco) lo sport più rappresentato nella classifica.

1. Cristiano Ronaldo

2. LeBron James

3. Lionel Messi

4. Neymar

5. Roger Federer

6. Tiger Woods

7. Kevin Durant

8. Rafael Nadal

9. Stephen Curry

10. Phil Mickelson

World Fame 100 is here: ESPN's annual ranking of the biggest names in sports.



Cristiano Ronaldo tops the list. https://t.co/EhIaq1GCQf pic.twitter.com/KzTIHOyfWU