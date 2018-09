Da CR7 a... Pinamonti: chi sono i più pagati e i meno pagati della Serie A

Chi sono i calciatori più pagati della Serie A? E quali i meno pagati? La Gazzetta dello Sport oggi fa i conti in tasca al calcio italiano. In tutto per gli ingaggi le squadre spendono ben 1,129 miliardi al lordo (con gli allenatori diventano 1,200): un bel balzo in avanti rispetto allo scorso anno, oltre che un record assoluto per il massimo campionato italiano.

Calciatori più pagati Serie A 2018-19

Pochi dubbi ovviamente su chi sia il "paperon dei paperoni": Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni netti a stagione. Seguono Gonzalo Higuain a 9,5 milioni netti, Paulo Dybala con 7 milioni, Miralem Pjanic con 6,5 milioni, Douglas Costa e Gigio Donnarumma con 6 milioni. Particolare la scelta di Leonardo Bonucci che da 10 milioni bonus compresi è sceso a 5,5 milioni per tornare a Torino.

Ruolo per ruolo, la formazione più pagata della Serie A è davvero spettacolare. Gianluigi Donnarumma (6 milioni). Difesa a quattro: Joao Cancelo (3 mln netti), Bonucci (5,5), Chiellini (4) e Asamoah (3). A centrocampo Emre Can (5,5) e Pjanic (6,5), Douglas Costa (6), Dybala (7) e Cristiano Ronaldo (31) alle spalle di Gonzalo Higuain (9.5).

Calciatori meno pagati Serie A 2018-19

Chi sono invece i calciatori meno pagati? Con circa 1600 euro al mese, circa 20.000 euro all'anno, si aggiudicano questo curioso primato due giovani talenti: Andrea Pinamonti, in prestito al Frosinone ma di proprietà dell'Inter e Riccardo Daga, 18enne portiere del Cagliari, gioiello del settore giovanile dei sardi.

La Juventus è la squadra che spende più soldi per gli ingaggi della Serie A: ogni anno al lordo 219 milioni di euro. Seguono Milan (140), Inter (119), Roma (100) e Napoli (92).

Capitolo allenatori: il più ricco quest'anno è l'allenatore della Juventus Max Allegri (7,5 milioni), seguito da Ancelotti (6,5 milioni) e Spalletti (4,5 milioni). Poi, più staccati, ci sono Di Francesco (3), Gattuso (2) Mazzarri (2) Gasperini (1.4), Simone Inzaghi (1,3), Giampaolo (1,1), Pioli (1) e De Zerbi (1).