Sky, Mediaset e Dazn: come e dove vedere tutta la serie A in tv

Per la prima volta nella storia la Lega Serie A ha venduto i diritti televisivi per la trasmissione dei prossimi tre campionati "per prodotto", con il divieto di acquisto di tutti i pacchetti da parte di un singolo operatore. La Serie A 2018/2019, dunque, non sarà più visibile nella sua totalità su una sola piattaforma. La Serie A di calcio andrà in onda quest'anno su Sky, Dazn e Mediaset, grazie all'accordo raggiunto dal Biscione con il Gruppo Perform. Dopo un complesso iter che aveva visto coinvolta la società spagnola Mediapro, poi uscita di scena perché ritenuta inadempiente dalla Lega di Serie A, i diritti tv della massima serie calcistica per il periodo 2018-2021 sono stati assegnati al colosso dell'intrattenimento Sky e al gruppo britannico Perform, proprietario della nuova piattaforma Dazn.

Sky, Mediaset e Dazn: dove vedere le partite della Serie A 2018-2019

In particolare, su Sky verrà trasmesso il 70% dell'intero torneo mentre sul 'Netflix del calcio' il restante 30%. Vediamo, nel dettaglio, dove e come i tifosi potranno vedere le partite della prossima stagione di serie A. Sky trasmetterà in diretta esclusiva 266 partite a stagione per le prossime tre edizioni del campionato di calcio italiano. Per ogni giornata su Sky saranno trasmesse 7 partite su 10, il 70% dell'intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30. Le partite in esclusiva saranno quindi più del doppio rispetto alle precedenti stagioni e includeranno 16 dei 20 top match. La Serie A di Sky si potrà vedere attraverso diverse tecnologie di trasmissione: via satellite, sul digitale terrestre e via fibra. E grazie a Sky Q i match saranno anche in 4K Hdr. Inoltre le partite della Serie A di Sky saranno visibili anche in streaming su NOW TV e in mobilità su Sky Go.

Le partite di Serie A su Dazn

Dazn, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand, ha recentemente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano dopo essersi assicurata i diritti di trasmissione multipiattaforma per alcune delle migliori partite di Serie A e per la Serie B per le prossime tre stagioni. In particolare, a partire dalla stagione 2018/19 il 'Netflix del calcio' offrirà in esclusiva i seguenti eventi sportivi: Serie A, tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l'anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite; Serie B, tutte le 472 partite, di cui 428 in esclusiva. La piattaforma di Perform andrà on-line quest'estate con un'offerta multi-sport completa per 9,99 € al mese, con un mese di prova gratuita e senza contratti a lungo termine.

Grazie all'accordo raggiunto tra Mediaset ed il Gruppo Perform, i clienti 'Premium calcio' potranno accedere dal primo agosto agli eventi sportivi della piattaforma Dazn, Serie A compresa, al prezzo ridotto di 19,90 euro al mese. Gli utenti Premium, quindi, potranno accedere ai contenuti del nuovo servizio di sport in streaming live e on demand senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv.