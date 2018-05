Convocati Belgio Mondiali 2018: Nainggolan fuori, dà l'addio alla nazionale

Il rapporto conflittuale tra Radja Nainggolan e la nazionale belga ai titoli di coda, il centrocampista della Roma è stato escluso dal ct Roberto Martinez dalla lista dei convocati per il mondiale di Russia.

"Scelta tattica" dice il ct: "Negli ultimi due anni la squadra ha giocato con un determinato modulo e c'erano giocatori nel suo ruolo. Sappiamo che è un giocatore importante nel suo club e so che ha un ruolo popolare importante, ma non possiamo dargli questo ruolo in Nazionale. Il mio compito è creare una squadra che sia vincente, la decisione è solo tattica".

Il giallorosso è deluso: "Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale - ha scritto su Instagram - ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione. Essere se stessi a volte puó dare fastidio".

Convocati Belgio Mondiali 2018

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Matz Sels (Anderlecht).

Difensori: Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Montreal Impact), Leander Dendoncker (Anderlecht), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham), Vincent Kompany (Man City), Toby Anderweirel (Tottenham), Christian Kabasele (Watford).

Centrocampisti: Kevin De Bryune (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Yannick Carrasco (Daliang Yifang), Marouane Fellaini (Man United), Nacer Chadli (west Bromwich Albion), Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Attaccanti: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Christian Benteke (Crystal Palace).