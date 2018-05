Convocati Brasile Mondiali 2018: tutto gira intorno a Neymar

Ci sono anche tre "italiani" tra i 23 convocati del ct della Seleção, Tite, per i Mondiali di Russia: Douglas Costa, Miranda e Alisson. Fuori, non certo a sorpresa, due ottimi giocatori della serie A che non sono riusciti a superare la concorrenza d'elite: Alex Sandro e Allan.

Tutto gira intorno a Neymar, che sta recuperando dall'infortunio e viene considerato convocabile dal team medico brasiliano già per l'amichevole del 3 giugno con la Croazia.

Il Brasile, come sempre, va ai mondiali per vincere, l'ultimo trionfo risale al 2002: era il Brasile di Ronaldo e Rivaldo.

Convocati Brasile Mondiali 2018

PORTIERI: Alisson (Roma), Ederson (Man. City), Cassio (Corinthians).

DIFENSORI: Thiago Silva (Psg), Miranda (Inter), Marquinhos (Psg), Geromel (Gremio), Marcelo (Real Madrid), Danilo (Man. City), Filipe Luis (Atl. Madrid), Fagner (Corinthians).

CENTROCAMPISTI: Casemiro (Real Madrid), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fernandinho (Man. City), Willian (Chelsea), Coutinho (Barcellona).

ATTACCANTI: Neymar (Psg), Gabriel Jesus (Man. City), Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk).