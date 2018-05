Convocati Francia Mondiali 2018: la stella è Griezmann, tanti esclusi eccellenti

E' Griezmann la stella, ma la qualità è tanta nella Francia che va in Russia alla caccia del titolo mondiale. La difesa è costruita intorno a Varane, che al Real fa coppia con Ramos. In mezzo al campo la strapotenza di Pogba e il lavoro oscuro di Kante. E poi in attacco c'è da sbizzarrirsi: Griezmann, Mbappé, Dembelè e Lemar.

Esclusi attaccanti "di lusso" come Martial, Benzema e Lacazette. Fuori per scelta tecnica. E anche Payet non ha convinto Deschamps.

Convocati Francia Mondiali 2018

Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Olympique Marsiglia), Areola (PSG)

Difensori: D.Sidibé (Monaco), Pavard (Stoccarda), Umtiti (Barcellona), Varane (Real Madrid), Kimpembe (PSG), Rami (Olympique Marsiglia), Mendy (Manchester City), Lucas Hernández (Atlético Madrid)

Centrocampisti: Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern Monaco), Matuidi (Juventus), Kanté (Chelsea), N'Zonzi (Siviglia)

Attaccanti: Griezmann (Atlético Madrid), Giroud (Chelsea), Mbappé (PSG), O.Dembélé (Barcellona), Thauvin (Olympique Marsiglia), Fekir (Lione), Lemar (Monaco)

Ct: Didier Deschamps

Capitano: Hugo Lloris