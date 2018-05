Convocati Germania Mondiali 2018 | Non c'è Goetze, l'eroe della finale brasiliana

Manuel Neuer ci dovrebbe essere, l'infortunio al piede sembra essere risolto e la nazionale tedesca potrà contare sul numero uno del Bayern Monaco. Ma per non rischiare nulla, il commissario tecnico della Germania, Joachim Loew ha diramato una lista di 27 giocatori convocati per il Mondiale di Russia 2018.

Nelle prossime settimane in quattro lasceranno il gruppo. Non c'è Mario Goetze, l'uomo del gol in finale nei Mondiali 2014, e nemmeno Emre Can tormentato da guai muscolari.

L'unico "italiano" è Sami Khedira (Juventus).

Convocati Germania Mondiali 2018

Portieri: Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Leno (Bayer Leverkusen), Trapp (Paris Saint-Germain)

Difensori: Jérôme Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Monaco), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti: Timo Werner (Lipsia), Thomas Müller (Bayern Monaco), Nils Petersen (Friburgo), Mario Gomez (Stoccarda), Leroy Sané (Manchester City).