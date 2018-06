Convocati Messico Mondiali 2018: c'è anche l'eterno Rafa Marquez

Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c'è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado.

Rientrano nel gruppo il 'veterano' Rafael Márquez che coi suoi 39 anni parteciperà al suo quinto mondiale dopo Corea-Giappone, Germania, Sudafrica e Brasile. La 'Tricolor' esordirà in coppa del mondo il prossimo 17 giugno contro la Germania nel match valido per il gruppo F in cui sono stati inseriti anche Svezia e Corea del Sud.

Convocati Messico Mondiali 2018

I convocati del Messico sono i seguenti:

Portieri: Guillermo Ochoa (Standard Liegi), Alfredo Talavera (Toluca), Jesús Corona (Cruz Azul). Difensori: Héctor Moreno (Real Sociedad), Carlos Salcedo (Eintracht Francoforte), Hugo Ayala (Tigres), Diego Reyes (Porto), Miguel Layún (Siviglia), Jesús Gallardo (Rayados), Edson Álvarez (América).

Centrocampisti: Héctor Herrera (Porto), Rafael Márquez (Atlas), Andrés Guardado (Real Betis), Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy), Jonathan Dos Santos (L.A. Galaxy), Marco Fabián de la Mora (Eintracht Francoforte).

Attaccanti: Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Carlos Vela (Los Angeles FC), Jesús Manuel Corona (Porto), Javier Aquino (Tigres).