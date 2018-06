Convocati Mondiali 2018: tutte le rose delle grandi favorite

L'attesa sta per terminare, i mondiali di calcio promettono grande spettacolo. Ecco le scelte degli allenatori di quelle che si preannunciamo come le nazionali favorite nella competizione iridata che terminerà a metà luglio, con la finalissima di Mosca.

Convocati Mondiali 2018

La Francia è una delle grandi favorite a Russia 2018: il ct Descahmps si è potuto permettere il lusso di tenere fuori grandi campioni come Benzema e Lacazette. Le stelle sono Pogba e Griezmann.

L'Inghilterra per fare strada nei mondiali dovrà sperare in un Harry Kane in grande forma. Se il centravanti del Tottenham e il suo compagno di squadra Dele Alli riusciranno a essere efficaci, la nazionale di Southgate può ambire a grandi traguardi.

La Croazia del 2018 è assimilabile a quella che nel 1998 ai mondiali di Francia arrivò in semifinale. Grandi talenti, squadra solidissima: con Modrid, Rakitic e Mandzukic puntare in alto è obbligatorio.

La Germania - che ha anche recuperato il portierone Neuer, parte coi favori del pronostico. Campioni del mondo in carica, hanno saputo negli ultimi 4 anni rinnovare la rosa senza perdere nulla in tasso tecnico.

Se in campo c'è Leo Messi, vincere è un obiettivo alla portata. Sempre e comunque. Se il numero 10 del Barcellona troverà intorno a sé un contetso tattico all'altezza (Jorge Sampaoli sembra l'uomo giusto) l'Argentina punta al titolo.

Neymar ha finito la stagione ai box per infortunio, e dal suo recupero totale dipendono i destini dei verdeoro. Il Brasile i mondiali li gioca per vincerli, anche un secondo posto sarà considerato una delusione.

Il Belgio, senza Nainggolan e senza Kompany, dipenderà dalle geometrie di De Bruyne e dalle accelerazioni di Hazard. I quarti di finale sono l'obiettivo minimo per una nazonale in crescita costante.

Senza gli italiani Suso, Morata e Callejon, la Spagna vola in Russia per cercare di bissare il trionfo sudafricano del 2010. Il mix di esperienza e gioventù nei convocati fa sognare il popolo iberico.

Cristiano Ronaldo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse è cresciuta una generazione di grandi talenti.

La Serbia non è al livello dei "cugini" croati, ma trattasi di squadra affidabile, con Milinkovic Savic gioiello di rara classe.

Rafael Márquez coi suoi 39 anni parteciperà al suo quinto mondiale dopo Corea-Giappone, Germania, Sudafrica e Brasile.