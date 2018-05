Convocati Spagna Mondiali 2018: out Morata, Suso e Callejon

Il ct Lopetegui ha annunciato il gruppo di convocati delle Furie Rosse che cercheranno di vincere il Mondiale di Russia. La Spagna parte tra le favorite, il talento nei 23 convocati abbonda. E c'è anche Iniesta, per lui il campionato del mondo è il passo d'addio.

Non c'è Alvaro Morata, che paga una stagione negativa con la maglia del Chelsea (ha persino perso il posto da titolare in favore di Olivier Giroud). Morata l'ha presa con sportività: "Buona fortuna per il Mondiale! Da oggi appoggerò e incoraggerò la squadra fino alla fine". L'ex Juve era stato determintata nelle qualificazioni, segnando 5 reti in 5 partite.

Fuori dalla lista dei cnovocati anche gli "italiani" Callejon (Napoli) e Suso (Milan). "Voglio ricordare quelli che non sono in questa lista - ha spiegato Lopetegui - Morata, Illaramendi, Vitolo, c'è una lista ampia di giocatori che ci hanno aiutato e non parteciperanno ai Mondiali. Tutte le decisioni prese sono state viste da tanti punti di vista e sono state pesate con attenzione. Abbiamo deciso che questa è la miglior rosa che possiamo mettere insieme"

Convocati Spagna Mondiali 2018

Portieri: De Gea, Reina, Kepa

Difensori: Carvajal, Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Nacho Monreal.

Centrocampisti: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, David Silva.

Attaccanti: Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo, Diego Costa.