Coppa Italia 2018-2019 | Calendario, tabellone, date e risultati di tutte le partite

Ci sono le date della Coppa Italia 2018/2019. Anche nel 2018/2019 la Coppa Italia viene trasmessa in esclusiva dalla Rai, che trasmetterà tutti i match della fase finale su Raidue, Raiuno e Raisport fino al 2021: battuta la concorrenza di Mediaset proprio per i diritti tv del torneo nazionale.

Coppa Italia 2018 2019

Tra le novità da quest'anno segnaliamo il sorteggio del campo di gara per le partite degli ottavi, dei quarti e delle semifinali tra formazioni di Serie A. Invece dagli ottavi di finale entrerà "In gioco" anche il Var, sia nella forma di Goal Line Technology (GLT) che di Video Assistant Referees (VAR).

Così come già accaduto nei Mondiali di calcio russi che volgono al termine, peraltro, sarà possibile in caso di tempi supplementari, per ogni squadra effettuare una quarta sostituzione,

Calendario Coppa Italia 2018 2019

Coppa Italia 2018/2019 Date Primo turno eliminatorio 29/07/2018 Secondo turno eliminatorio 05/08/2018 Terzo turno eliminatorio 12/08/2018 Sedicesimi Tim Cup 05/12/2018 Ottavi di finale Tim Cup 13/01/2019 Quarti di finale Coppa Italia 30/01/2019 Semifinali Coppa Italia 06/02/2019 - 27/02/2019 Finale 25/04/2019

Tabellone Coppa Italia 2018-2019

Il tabellone completo della Coppa Italia può essere scaricato qui: