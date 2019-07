Coppa Italia 2019-2020: tabellone, calendario e orari di tutte le partite

COPPA ITALIA 2019-2020 - Le grandi di Serie A entrano in gioco solo a gennaio 2019, ma la Coppa Italia 2019-2020 (Tim Cup) inizia molto prima, nel cuore di agosto, con le partite delle squadre delle Serie C e della Serie D. Il tabellone è stato sorteggiato, quindi tutte le squadra sanno quale percorso le aspetta nella strada verso la finale. Il regolamento della Coppa Italia 2020, come per le ultime edizioni, prevede che le migliori 8 squadre dell'ultimo campionato inizino dagli ottavi di finale. Guardando il tabellone della Coppa Italia 2020 non c'è possibilità di vedere in finale i derby di Milano e Roma - mentre quello di Torino potrebbe diventare realtà in semifinale. A meno di sorprese (mai da escludere in un torneo come la Coppa Italia) i quarti di finale più probabili sono Napoli-Lazio, Inter-Atalanta, Milan-Torino e Juventus-Roma. La Coppa Italia è la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di lega. Chi vince il trofeo si guadagna il diritto di giocare la seguente edizione dell'Europa League.

Tabellone Coppa Italia 2019-2020

Per scaricare il tabellone ufficiale della Coppa Italia 2019-2020 e avere sott'occhio il percorso della tua squadra del cuore verso l a finale, che come da tradizione si gioca in gara unica allo Stadio Olimpico di Roma, clicca sul seguente link: Tabellone Coppa Italia 2019 2020 . Per vedere in scena le migliori della Serie A bisognerà aspettare gli ottavi di finale, tra il 15 e il 22 gennaio.

PRIMO TURNO COPPA ITALIA 2019-2020 (4 AGOSTO)

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Fanfulla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Lanusei

SECONDO TURNO COPPA ITALIA 2019-2020 (11 AGOSTO)

Perugia-Triestina/Cavese (1)

Spezia-Pro Vercelli/Matelica (2)

Cremonese-Francavilla/Novara (3)

Empoli-Reggina/Vicenza (4)

Pescara-Siena/Mantova (5)

Benevento-Monza/Alessandria (6)

Livorno-Carpi (7)

Cittadella-Padova (8)

Chievo-Ravenna/Sanremese (9)

Crotone-Arezzo/Turris (10)

Pordenone-FeralpiSalò/Adriese (11)

Salernitana-Catanzaro/Casertana (12)

Juve Stabia-Imolese/Sambenedettese (13)

Ascoli-Pro Vercelli/Rende (14)

Trapani-Piacenza/Viterbese (15)

Venezia-Catania/Fanfulla (16)

Frosinone-Carrarese/Fermana (17)

Cosenza-Monopoli/Ponsacco (18)

Virtus Entella-Sudtirol/Fasano (19)

Pisa-Potenza/Lanusei (20)

TERZO TURNO COPPA ITALIA 2019-2020 (18 AGOSTO)

Brescia-Vincente 1 (21)

Sassuolo-Vincente 2 (22)

Verona-Vincente 3 (23)

Vincente 4 – Vincente 5 (24)

Fiorentina – Vincente 6 (25)

Vincente 7-Vincente 8 (26)

Cagliari-Vincente 9 (27)

Sampdoria-Vincente 10 (28)

Spal-Vincente 11 (29)

Lecce-Vincente 12 (30)

Genoa-Vincente 13 (31)

Vincente 14-Vincente 15 (32)

Parma-Vincente 16 (33)

Vincente 17-Vincente 18 (34)

Udinese-Vincente 19 (35)

Bologna-Vincente 20 (36)

QUARTO TURNO COPPA ITALIA 2019-2020 (4 DICEMBRE)

Vincente 21-Vincente 22 (37)

Vincente 23-Vincente 24 (38)

Vincente 25-Vincente 26 (39)

Vincente 27-Vincente 28 (40)

Vincente 29-Vincente 30 (41)

Vincente 31-Vincente 32 (42)

Vincente 33-Vincente 34 (43)

Vincente 35-Vincente 36 (44)

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA 2019-2020 (15/22 GENNAIO)

Napoli-Vincente 37

Lazio-Vincente 38

Atalanta-Vincente 39

Inter-Vincente 40

Milan-Vincente 41

Torino-Vincente 42

Roma-Vincente 43

Juventus-Vincente 44

Coppa Italia 2019-2020: come vedere in tv e streaming

Le partite della Coppa Italia sono tradizionalmente trasmesse in diretta tv sui canali della Rai. La RAI infatti ha i diritti del torneo e trasmetterà le gare in tv su RaiSport, in streaming su RaiPlay.

Coppa Italia 2019-2020: tutte le date

Tutte le date in sintesi dei turni eliminatori, degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finalissima della Coppa Italia 2019-2020:

Primo turno eliminatorio: domenica 4 agosto 2019

Secondo turno eliminatorio domenica: domenica 11 agosto 2019

Terzo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2019

Quarto turno: mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 15 gennaio 2020

Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio 2020 e mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinali (andata): mercoledì 12 febbraio 2020

Semifinali (ritorno): mercoledì 04 marzo 2020

Finale Coppa Italia 2020: mercoledì 13 maggio 2020

Coppa Italia 2019-2020: il regolamento

Alla Coppa Italia 2020 partecipano 78 società che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78. Il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il primo turno eliminatorio per concludersi con la finale in programma mercoledì 13 maggio 2020. Gli incontri dei primi tre turni eliminatori, del quarto turno, degli ottavi e dei quarti di finale si disputano, in gara unica, sul campo della società cui è stata attribuita la posizione in tabellone con il numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che si disputano tra una società di Serie A "Testa di Serie" e una società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato dal sorteggio.