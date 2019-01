Coppa Italia, le partite degli ottavi in diretta tv e streaming: dove quando vederle

Il campionato di serie A sarà fermo per la pausa natalizia fino al 19 gennaio ma per gli appassionati di calcio niente paura: tra il 12 e il 14 gennaio ci sarà la Coppa Italia a riportare il pallone nelle case degli italiani. In attesa della Supercoppa italiana in cui si affronteranno Juventus e Milan il 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, tutte le big scenderanno in campo nel fine settimana per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Tutti i match della manifestazione verranno trasmessi in diretta e in chiaro sui canali Rai, mentre per chi vorrà vedere le partite su tablet, pc o smartphone basterà collegarsi alla piattaforma RaiPlay.

Coppa Italia, le partite in diretta tv e streaming: orari e canali

Le prime due squadre a scendere in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia saranno Lazio e Novara, che si affronteranno sabato 12 gennaio alle ore 15, con la partita che verrà trasmessa in diretta su Rai 2. Lo stesso giorno, sempre su Rai 2, ma alle ore 18, andrà in onda il secondo match della giornata tra Sampdoria e Milan. Il sabato si chiuderà alle 20.45 con la Juventus impegnata sul campo del Bologna (diretta su Rai 1). Domenica 13 gennaio si torna in campo alle 15 con Torino-Fiorentina, in diretta su Rai 2, mentre alle 18, sempre su Rai 2, sarà la volta dell'Inter contro il Benevento, prima del 'posticipo' delle 20.45 tra Napoli e Sassuolo, che invece andrà in onda sul primo canale della Rai. Gli ottavi si chiuderanno lunedì 14 gennaio con Cagliari-Atalanta delle 17.30 e Roma-Virtus Entella delle 21, con entrambe le sfide che verranno trasmesse su Rai 2. Ecco il calendario completo, comprensivo di orari e canali:

Coppa Italia in tv e streaming, le partite di sabato 12 gennaio

Lazio-Novara : ore 15, Rai 2

: ore 15, Rai 2 Sampdoria - Milan : ore 18, Rai 2

- : ore 18, Rai 2 Bologna-Juventus: ore 20.45, Rai 1

Coppa Italia in tv e streaming, le partite di domenica 13 gennaio

Torino - Fiorentina : ore 15, Rai 2

- : ore 15, Rai 2 Inter - Benevento : ore 18, Rai 2

- : ore 18, Rai 2 Napoli-Sassuolo: ore 20.45, Rai 1

Coppa Italia in tv e streaming, le partite di lunedì 14 gennaio

Cagliari - Atalanta : ore 17.30, Rai 2

- : ore 17.30, Rai 2 Roma-Virtus Entella: ore 21.00, Rai 2

Per chi volesse vedere le partite in diretta streaming utilizzando pc, tablet o smartphone basterà accedere al servizio RaiPlay o al sito Rai.tv.

Coppa Italia, gli accoppiamenti per i quarti di finale

Il sorteggio del tabellone e del calendario completo è andato in scena il 20 luglio 2018, quindi è già possibile scoprire quali saranno gli accoppiamenti per i quarti. Il primo vedrà scontrarsi le vincenti tra Sampdoria-Milan e Napoli-Sassuolo, il secondo quarto sarà tra le due squadre che avranno la meglio tra Lazio-Novara e Inter-Benevento. La terza sfida per accedere alla semifinale toccherà alle vincenti di Torino-Fiorentina e Roma-Entella e l'ultimo accoppiamento vedrà di fronte le vincitrici di Bologna-Juventus e Cagliari-Atalanta.

