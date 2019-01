Coppa Italia, i quarti di finali in diretta tv e streaming: canali e orari delle partite

Dopo le emozioni del campionato le big della serie A tornano di scena per i quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019. Quattro big match che, come avvenuto per gli ottavi, verranno trasmessi tutti in chiaro e in diretta sui canali Rai. La 'tre giorni' di coppa inizia martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, immediato bis dello 0-0 visto nell'anticipo della 21esima giornata. Mercoledì doppio appuntamento con Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus, mentre l'ultimo pass per le semifinali se lo giocheranno giovedì 31 gennaio Inter e Lazio.

Coppa Italia, i quarti in diretta tv: orari, canali e arbitri

Come detto ad inizio articolo, tutti i quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019 verranno trasmessi in chiaro sui canali Rai. Milan-Napoli di martedì 28 gennaio verrà trasmessa su Rai1 a partire dalle ore 20.45. Mercoledì 30 gennaio si inizierà alle 18.15 con Fiorentina-Roma, che verrà trasmessa su Rai2, mentre il match tra Atalanta e Juventus andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 20.45. L'ultimo quarto di finale, quello tra Inter e Lazio, in programma giovedì 31 gennaio alle pre 20.45, andrà in onda in diretta su Rai2. Ecco il riepilogo con gli arbitri designati per dirigere le partite:

Coppa Italia, i quarti di finale

Milan-Napoli (martedì 29/1, ore 20.45): Giacomelli – diretta tv Rai1 ;

(martedì 29/1, ore 20.45): Giacomelli – diretta tv ; Fiorentina-Roma (mercoledì 30/1, ore 18.15): Manganiello - diretta tv Rai2 ;

(mercoledì 30/1, ore 18.15): Manganiello - diretta tv ; Atalanta - Juventus (mercoledì 30/1, ore 20.45): Pasqua - diretta tv Rai1 ;

- (mercoledì 30/1, ore 20.45): Pasqua - diretta tv ; Inter-Lazio (giovedì 31/1, ore 21): Abisso - diretta tv Rai2.

Coppa Italia, i quarti di finale in diretta streaming

Per chi fosse impossibilitato a vedere la Coppa Italia in televisione e volesse gustare le partite in streaming attraverso smartphone, tablet o pc, tutti i match saranno disponibili in diretta sul servizio streaming RaiPlay.

Quarti di Copppa Italia, le telecronache Rai

Le telecronache dei quarti di finale di Coppa Italia saranno tutte a cura di Raisport, con la novità, già sperimentata nello scorso turno, dell'assenza di ex calciatori nel ruolo di commentatori tecnici, ma presenti solo in studio: i terzetti, un telecronista, più due "bordocampisti", saranno infatti formati da giornalisti di Raisport. Nello specifico, Milan-Napoli, la prima partita in programma, in onda domani alle 20.45 su Rai1, sarà commentata da Stefano Bizzotto, con Amedeo Goria ed Angelo Oliveto a bordocampo.

Mercoledì 30 gennaio, doppio appuntamento: alle 18.15, diretta su Rai2, Fiorentina-Roma, telecronaca di Gianni Bezzi, con Dario Di Gennaro e Francesca Sanipoli a bordocampo. In prima serata, su Rai1, Atalanta-Juventus, con telecronaca di Alberto Rimedio e gli interventi dal campo di Stefano Mattei e Andrea Riscassi. Il programma della tre giorni di Coppa Italia si chiuderà giovedì 13 gennaio, alle 21.00, su Rai2, con Inter-Lazio, affidata a Luca De Capitani, con i contributi dal campo di Lucio Michieli e Thomas Villa. Tutte le partite saranno precedute e seguite da presentazioni e commenti in onda dagli studi Rai di Saxa Rubra, con Simona Rolandi e Franco Lauro, e l'analisi di Gianni De Biasi, Antonio Di Gennaro, Bruno Giordano, Sebino Nela, Eraldo Pecci, Tiziano Pieri, Paolo Rossi, Marco Tardelli e Jacopo Volpi.

Coppa Italia, gli accoppiamenti per le semifinali

In virtù del tabellone sorteggiato in estate è possibile già prevedere quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia che, come di consueto, si giocheranno con la formula di andata e ritorno tra il 27 febbraio e il 24 aprile 2019. La vincente di Milan-Napoli affronterà chi avrà la meglio tra Roma e Fiorentina, mentre dall'altro lato del tabellone, la vincente tra Juve e Atalanta si giocherà la finale con una tra Lazio e Inter.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!