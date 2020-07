Calcio e coronavirus, quando si potrà tornare allo stadio?

Quanto torneremo allo stadio a guardare una partita di calcio?

C'è chi si porta avanti, come la Francia. Rimasto scottato dalla decisione di mettere fine con largo anticipo ai campionati 2019-2020, senza aspettare una possibile ripartenza come invece è stato fatto in Italia, Spagna e Germania, il calcio transalpino guarda già avanti. Il Psg è sceso in campo domenica in un’amichevole contro il Le Havre. Ha vinto 9 a 0. Poco conta il risultato sul campo di Le Havre. La vera novità è stata che la partita è stata giocata davanti a 5mila tifosi. Una decisione a sorpresa, dal momento che nessun altro paese pensa ancora davvero di riaprire a brevissimo gli stadi al pubblico, almeno fino al termine degli attuali campionati nazionali.

Pubblico sugli spalti per la partita tra Psg e Le Havre (Foto: Ansa/Epa)

Anche le fasi finali della Champions League 2020 e dell'Europa League 2020, che si giocheranno in Portogallo e Germania nel mese di agosto, saranno rigorosamente a porte chiuse. "Le partite si disputeranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione – si legge in una nota dell'Uefa -. Numerosi elementi sono stati presi in considerazione dalla Uefa nel prendere questa decisione, come la tutela della salute di tutte le persone coinvolte dalle partite e del pubblico in generale, la responsabilità di far disputare gli incontri in un contesto il più sicuro possibile per garantire il prosieguo della competizione e la volontà di garantire l’equità sportiva in un contesto variegato".

Per la serie A l'attuale protocollo prevede oltre alle porte chiuse un numero limitatissimo di presenze negli stadi, tutti addetti ai lavori: in totale 300 persone al massimo per ogni partita, inclusi 10 giornalisti e 10 fotocineoperatori.

Da un mese il calcio è tornato oramai ovunque nel mondo, grazie al rispetto di un rigoroso protocollo che permette di svolgere le partite in sicurezza rispetto all’emergenza coronavirus. La completa normalità non può che passare anche dal ritorno negli stadi dei tifosi. Quando accadrà? Una delle necessità individuate dalla Lega Serie A, che in un comunicato stampa ha spiegato di star procedendo alla stesura di un articolato protocollo che possa favorire una parziale affluenza del pubblico negli impianti di gioco, con l’auspicio di riempirli già in questo residuo di stagione.

“E' stata ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti. La Lega Serie A, già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi".

Ma appare complicato arrivare subito a un piano che permetta di riaprire gli stadi in tutta sicurezza. Complicato ma non impossibile. C'è infatti qualcuno che tenta uno scatto in avanti. "Ci spero, perché il ministero ci sta lavorando insieme al comitato tecnico scientifico da diversi giorni. Non so se ce la facciamo già per venerdì o per la finale che spero il Bari possa giocare e anzi spero possa vincere". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, rispondendo alla domanda sulla riapertura degli stadi ai tifosi in occasione delle partite e, in particolare, di quelle dei playoff per la promozione nei quali il Bari Calcio è impegnato in questi giorni. Certo è che stadi come il San Nicola, stadio da 60mila posti a sedere ma sempre semivuoto, è uno degli impianti più adatti a riaprire i tornelli al pubblico: far garantire le distanze non sarebbe un problema nella gigantesca "astronave" progettata da Renzo Piano per Italia '90 (egli stesso diede al nuovo stadio il soprannome di Astronave, per la sua inconfondibile forma estetica moderna). Basti pensare che l’idea di suddividere la parte superiore del secondo anello in 26 "petali" fu pensata dall’architetto proprio per motivi di sicurezza: ogni "petalo" dista infatti 8 metri dall’altro, ciò permette l’isolamento di gruppi di tifosi ospiti impedendo contatti tra tifoserie. Distanze stra-rispettate in teoria quindi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una parziale riapertura al pubblico appare in ogni caso molto più ragionevole a partire da settembre, a capienza ridotta (si parla secondo alcune indiscrezioni di un 25 per cento della capienza totale). La decisione spetta ai governi nazionali, non deve essere una scelta dell’UEFA. Tutto dipenderà dalla curva dei contagi: se continuerà a scendere in Italia, è possibile pensare di rivedere il pubblico negli stadi nell'autunno 2020. Non c'è una data precisa ma la forte volontà di compiere il passo appena si potrà.