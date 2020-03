Le Olimpiadi di Tokyo, che erano previste per l'estate 2020 in Giappone, sono state spostate al 2021. A causa dell'emergenza coronavirus il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, dopo un colloquio telefonico hanno concordato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno.

Coronavirus, slittano al 2021 le Olimpiadi di Tokyo 2020

Bach, presidente del Cio, si è detto "d'accordo al 100%" allo slittamento. Secondo quanto riportano i media giapponesi, i Giochi potrebbero svolgersi dal 24 luglio al 9 agosto 2021, ma manterranno il nome di “Tokyo 2020”.

Nelle ultime ore anche il Comitato olimpico e paralimpico statunitense con un comunicato congiunto, avevano chiesto al Cio il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus.

Coronavirus, slittano le Olimpiadi: favorevole il 68% degli atleti

La richiesta arriva a poche ore dalla pubblicazione di un sondaggio nel quale il 68% degli atleti a stelle e strisce si sono dichiarati favorevoli a uno slittamento dei Giochi. "Siamo grati ai 1.780 atleti del Team Usa per aver condiviso la loro voce e il loro contributo -si legge nella nota- mentre affrontiamo le questioni relative al Covid-19 e ai Giochi di Tokyo e manteniamo la nostra promessa di mettere gli atleti al primo posto. E' più chiaro che mai che il percorso verso il rinvio è la migliore soluzione e incoraggiamo il Cio a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i Giochi possano essere condotti in condizioni sicure ed eque per tutti i concorrenti. Anche se le attuali significative preoccupazioni per la salute degli atleti potrebbero essere alleviate entro l'estate, la lunga interruzione degli allenamenti, la chiusura dei laboratori antidoping e le qualificazioni olimpiche ancora in alto mare sono problemi evidenti che non potrebbero essere superati in maniera soddisfacente in così pochi mesi".

