Coronavirus, positivo Aicardi del Settebello: tampone per tutti gli azzurri

Il centroboa della nazionale italiana di pallanuoto e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è risultato positivo al nuovo coronavirus e adesso si trova ricoverato nell'ospedale di Albenga, in provincia di Savona.

Pallanuoto, Aicardi positivo al coronavirus: ''Ha la febbre ma sta bene

Il giocatore, come confermato dal suo club, "ha la febbre ma sta bene". Aicardi aveva lasciato il raduno il 7 luglio per accertamenti alla spalla eseguiti a Milano nei giorni successivi per il riacutizzarsi di un vecchio fastidio che gli aveva fatto saltare gli allenamenti ai primi del mese. Il 13 luglio ha avvertito mal di gola e febbre a casa. Il giorno successivo ha avvertito la Federnuoto ed il 15 luglio ha eseguito il tampone. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, mentre la febbre è scesa e ha un leggero mal di gola in diminuzione.

Aicardi positivo al coronavirus: tamponi per staff e compagni

Nel frattempo sono stati eseguiti i tamponi a tutti i coinvolti nel collegiale, atleti, staff, dirigenti, squadra del CC Ortigia con cui gli azzurri si sono allenati e si aspettano i risultati nel tardo pomeriggio. Nessun sintomo presente tra i giocatori.