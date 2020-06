Coronavirus, positivo al ritiro della Nazionale di sci: tampone per tutti gli ospiti dell'hotel

Tra i nuovi positivi registrati oggi dal bollettino coronavirus anche un tecnico del team della Federazione italiana Sport invernali in ritiro allo Stelvio. Appena salito sul ghiacciaio ha mostrato sintomi influenzali ed è stato subito portato all'ospedale di Sondalo dove è risultato positivo. Tutti coloro che si trovano in questi giorni all'Hotel Livrio saranno sottoposti al tampone (160 persone circa), comprese Goggia e Brignone presenti con il team di Coppa del Mondo.

Domani il programma dovrebbe riprendere normalmente. Secondo quanto precisato dalla Federazione Italiana Sport Invernali "grazie alla rigida applicazione dei protocolli sanitari stilati per la gestione del raduno sciistico dello Stelvio è stato possibile circoscrivere subito il contagio.

"Oggi si è attivata anche l'ATS di Bolzano, essendo il Livrio in territorio altoatesino, che effettuerà un nuovo tampone. La situazione complessiva è costantemente monitorata dalla Commissione medica FISI, in continuo contatto con ATS, che provvederà immediatamente ad isolare eventuali casi di positività. Il tecnico ora sta bene e gli esami non hanno evidenziato ulteriori sintomi di nessun tipo".