Coronavirus, altri casi nella Samp: 5 positivi dopo Gabbiadini

Dopo il difensore della Juventus Rugani, l'attaccante della Sampdoria Gabbiadini è stato il secondo caso di un calciatore di Serie A positivo al nuovo coronavirus. Ma nel club blucerchiato la situazione sé è aggravata nella giornata di venerdì 13 marzo, come comunicato dalla Samp in una nota ufficiale: "A seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova".

L'U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: "Tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club".

Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra "invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa".

Coronavirus, positivo anche Vlahovic della Fiorentina

Si allunga la lista dei giocatori di Serie A contagiati dal coronavirus. Da Firenze arriva la notizia della positività di Dusan Vlahovic. In una nota la Fiorentina spiega che l'attaccante serbo "è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus - Covid-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione".