"Caro calcio": quanto si paga per vedere in tv Serie A, Serie B e Champions League

Quanti soldi ci vogliono per seguire tutto il campionato italiano di calcio in tv? E la Champions League. Un piacere sempre più caro. Non perdersi neanche una partita della Serie A tra quelle in programma su Sky e DAZN, quest'anno costerà infatti il 95,8% in più rispetto alla scorsa stagione. Meglio, invece, per i tifosi della Serie B, a patto però che la 'serie cadetta' sia l'unica a interessarli.

Secondo lo studio di SosTariffe.it., gli aumenti dipendono dal nuovo scenario creato dalla ripartizione dell'offerta calcistica tra l'emittente di Rupert Murdoch e la nuova tv on demand del gruppo Perform, che si sono spartite i diritti televisivi del calcio italiano. Durante la precedente stagione 2017/18, invece, le partite erano trasmesse dalla sola Sky, con alcune partite che vanno in onda anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Le rilevazioni sono state condotte a fine agosto 2018 sulla base di dati ricavati dai portali web dei provider presi in considerazione. I canoni medi indicati sono stati calcolati sui prezzi in promozione riservati ai nuovi clienti e riferiti a uno o più abbonamenti necessari per guardare gli eventi sportivi.

Quanto costa vedere Serie A e Serie B in tv

Un tifoso che vorrà assistere alle sole partite di Serie A quest'anno dovrà spendere almeno 42,89 euro, mentre durante la stagione 2017/2018 se la sarebbe cavata con 21,90 euro: circa il 95,84% in più. Stessi identici prezzi per chi sceglierà di seguire Serie A e B insieme. Il nuovo assetto televisivo non comporta rincari per tutti e c'è anche qualcuno che potrà beneficiarne. Notizie positive, ad esempio, per quanti sono interessati esclusivamente al campionato di Serie B: mentre lo scorso anno avrebbero dovuto metter mano al portafogli consumando 21,90 euro, quest'anno riusciranno infatti a non perdersi neanche un goal con soli 9,99 euro (abbonamento DAZN), risparmiando così circa il 54,38% del costo.

Quanto costa vedere la Champions League in tv

Conti alla mano, è invece invariata la spesa di chi intende seguire tutti o quasi gli eventi sportivi della stagione: sia Serie A che Champions League ed eventualmente Serie B. Vedere tutti i match quest'anno porterà via quasi 43 euro a fronte dei 42 euro dello scorso anno, con una differenza stimata del 2,61%. Con la spartizione dei diritti tv tra Sky e DAZN, i tifosi interessati a seguire le partite sono ora costretti a un doppio abbonamento: ogni giornata del campionato di Serie A verrà infatti divisa, con 7 partite trasmesse sulla pay tv di Rupert Murdoch e 3 sulla nuova piattaforma in streaming di Perform Group.

L'abbonamento per seguire il 70% degli incontri sul digitale terrestre di Sky, compresa la Champions League, costerà 15 euro per il pacchetto calcio più 19,90 euro al mese per l'offerta Sky TV + Sport, quest'ultimo in promozione per i primi sei mesi (dopo salirà a 29.90 euro). Chi invece vorrà sottoscrivere un nuovo abbonamento Sky utilizzando la piattaforma satellitare - dunque con l’installazione della parabola o sfruttando la connessione internet tramite rete in fibra ottica - dovrà sborsare 29,90 euro al mese. Cifra simile (29,99 euro) per chi voglia provare a vedere le partite su Now Tv, la piattaforma di internet tv di Sky che consente di seguire gli incontri in live streaming e in modalità on-demand.

La Serie B viene trasmessa su DAZN Italia, che propone (solo) a chi è già cliente Sky da più di un anno un abbonamento a 7,99 euro al mese, che consentirà di seguire il 30% delle partite di Serie A e gli incontri di Serie B. Recentemente è poi tornata in pista anche l'offerta di Mediaset Premium, che regala agli abbonati l'accesso alle partite visibili su DAZN.

Durante la precedente stagione calcistica, i diritti erano suddivisi tra la pay tv di Rupert Murdoch e Mediaset Premium. L'abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, necessaria ad assistere alla maggior parte delle partite di Serie A (70%), costava 21,90 euro. Spendevano invece di più gli abbonati a Now Tv, con un canone mensile di 29,90 euro. Per riuscire a non perdersi il restante 30% degli incontri e seguire le partite di Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio, Napoli, Milan, Roma e Genoa, oltre alla Champions League, occorreva invece abbonarsi alla pay tv Mediaset al costo di 19,90 euro