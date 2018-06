"Anche la Serie A tra le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo guadagna circa 21 milioni di euro all'anno. Ha un contratto in essere fino al 2021 (ultimo rinnovo nel 2016) con una clausola di 1 miliardo di euro. Secondo Marca “il Real Madrid non è intenzionato a migliorare il contratto di Cristiano trasformandolo nel più pagato perché ha un contratto firmato poco meno di due anni fa, perché ormai ha 33 anni, perché il club non vuole sottostare a giochi di denaro di Mendes”.

Numero 7 sulla maglia, numero uno in campo in Europa. Cristiano Ronaldo ha vinto il premio Uefa come "Best Player in Europe 2015/16". Il campione del Real Madrid succede a Lionel Messi ed e stato premiato a Montecarlo, al termine della cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League