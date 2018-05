"Cristiano Ronaldo, la multa sarà di 30 milioni di euro"

C'è la volontà di arrivare ad una intesa prima dell'inizio dei Mondiali . Secondo il quotidiano Ronaldo avrebbe graidot che la multa fosse accollata interamente al Real Madrid ma la società avrebbe rifiutato pur prendendo in considerazione un aumento dell'ingaggio al prossimo rinnovo contrattuale per aiutare il calciatore a pagare la multa.

A fronte di una frode di 14,7 milioni per i proventi dei diritti di immagine tra il 2011 e il 2014, Ronaldo pagherà non solo la cifra frodata, ma anche una multa di circa 30 milioni di euro. In cambio sarebbe inflitta una pena inferiore ai due anni di carcere che, essendo incensurato, non sconterebbe.

Apre il portafogli CR7 . Patteggiamento da quasi cinquanta milioni di euro per Cristiano Ronaldo . Lo scrive il quotidiano "El Confidencial" secondo il quale il portoghese starebbe trovando un accordo con l'Agenzia delle Entrate e la Procura per chiudere il procedimento di frode fiscale nei suoi confronti.

