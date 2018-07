"Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino"

Entusiasta anche il ct dell'Italia, Roberto Mancini : "Sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano. Potrebbe essere l'inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A".

"Seguo con apprensione, il suo arrivo sarebbe straordinario, sarebbe molto positivo per la città e per il nostro territorio anche dal punto di vista dell'immagine". Così la sindaca Chiara Appendino , interpellata a margine della presentazione del pre dossier olimpico, del possibile arrivo sulla Juventus di Cristiano Ronaldo.

A Madrid non credono più a una possibile marcia indietro del lusitano : sono certi della frattura insanabile tra il campione portoghese e il Real Madrid col club vincitore dell'ultima Champions che avrebbe ormai "preso atto della volontà di Ronaldo di andar via". Ricostruendo le tappe che hanno portato Ronaldo a maturare la decisione di lasciare i 'blancos', secondo 'Marca' hanno avuto un pesoimportante la blanda difesa del club nei suoi confronti nell'affaire tra il pallone d'oro e il fisco spagnolo e il mancato adeguamento dell'ingaggio.

Numero 7 sulla maglia, numero uno in campo in Europa. Cristiano Ronaldo ha vinto il premio Uefa come "Best Player in Europe 2015/16". Il campione del Real Madrid succede a Lionel Messi ed e stato premiato a Montecarlo, al termine della cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League