Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale il grande colpo dell'estate

Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale

L'annuncio del trasferimento è arrivato alle 17.34. Il Real Madrid con un comunicato sul suo sito ha "salutato" il campione lusitano e confermato il trasferimento alla Juventus. Visite mediche e presentazione con ogni probabilità la settimana prossima, visto che il portoghese sta ancora godendosi le vacanze e in questa settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) il club bianconero ha già comunicato che presenterà nell'ordine Perin, Cancelo e infine Caldara.

Il saluto del Real Madrid

"Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni. Saremo sempre la tua casa".

La lettera di CR7

In contemporanea, sul sito degli spagnoli, è stata pubblicata la lettera d'addio del Pallone d'Oro: "Questi anni nel Real Madrid, e in questa città di Madrid, sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questo club e per questa città. Posso solo ringraziare tutti loro per l'amore e l'affetto che ho ricevuto. Tuttavia - ha spiegato - credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il trasferimento. Mi sento così e chiedo a tutti, e specialmente ai nostri tifosi, di comprendere"



"Ho riflettuto molto e so che è giunto il momento per un nuovo ciclo. Me ne vado, ma questa maglietta, questo scudo e il Santiago Bernabéu continueranno a sentirsi sempre i miei ovunque io sia. Grazie a tutti e, naturalmente, come ho detto la prima volta nel nostro stadio 9 anni fa: Hala Madrid!".

In 9 anni in maglia bianca Ronaldo ha vinto 3 Champions League di fila e 4 Champions in 5 anni, oltre che 4 Palloni d'Oro e 3 Scarpe d'Oro.

105 milioni al Real Madrid

L'offerta dei bianconeri, recapitata da Jorge Mendes nelle mani di Florentino Perez, si aggirerebbe intorno ai 105 milioni. Il giocatore e la "Vecchia Signora" si sono accordati per un quadriennale da 30 milioni a stagione (mancano le conferme ufficiali sulle cifre).



Sami Khedira, che ha giocato al Real con Ronaldo, saluta il suo nuovo compagno di squadra e parla di "giorno speciale per la Juventus". I tifosi bianconeri in tutto il mondo sono d'accordo con lui.