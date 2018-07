Cristiano Ronaldo e la mancia da record: 20mila euro ai dipendenti dell'hotel

Anche se siamo in piena estate, Cristiano Ronaldo si è travestito da Babbo Natale e - secondo quanto rivelato da The Sun - ha lasciato una mancia da record al personale del resort di Costa Navarino, in Grecia, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Ben 20mila euro allo staff per il lavoro svolto: il portoghese avrebbe chiesto alla direzione dell'hotel di dividere equamente la cifra tra tutti i lavoratori per l'ottima accoglienza e privacy lasciata al nuovo campione della Juventus, che nel periodo di alloggio ha ricevuto anche la visita di Andrea Agnelli nel giorno della chiusura dell'operazione con i bianconeri.

Ora CR7 è in Cina per una serie di eventi legati al suo sponsor tecnico. E allora quando potremo ammirarlo per la prima volta con la maglia della Juventus? La prima uscita del campione portoghese in bianconero è in programma il 12 agosto: l’occasione sarà quella della consueta partita in famiglia a Villar Perosa.

Il tutto a meno di una settimana dall'inizio della Serie A.

Summer vibes ☀️ pic.twitter.com/gYkD5ZSfnD — Georgina Rodriguez (@georginagio7) 8 luglio 2018