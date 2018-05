Cristiano Ronaldo tentato dal Psg: pronta l'offerta da 45 milioni (all'anno)

Il Psg tenta Cristiano Ronaldo: l'offerta da 45 milioni all'anno è fuori da qualsiasi logica di mercato, ma quasi non sorprende più visto ciò che è successo nelle scorse sessioni.Una sola cosa è certa, in quella che si preannuncia come una telenovela dell'estate pallonara: il 5 volte pallone d'oro ha una clausola da 1.000 milioni, 1 miliardo, e il Psg non la pagherà.

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS il presidente del Psg, Al Khelaifi, sta lavorando per rimuovere due ostacoli: "da un lato, c'è il problema della clausola miliardaria (1.000 milioni di euro) e il club parigino sarebbe al massimo disposto a pagare 150 milioni. L'altro problema per il club francese è rappresentato dal fair play finanziario dell'Uefa che sta valutando il possibile 'doping finanziario' nei suoi contratti di sponsorizzazione. Una sanzione come quella ricevuta nel 2014 ridurrebbe notevolmente le sue opzioni nel calciomercato.

Cavani, Guedes e Di Maria sono tre dei nomi che sono già sulla rampa di uscita per fare cassa, ma non basterebbero. Il discorso cambierebbe radicalmente se si dovesse sbloccare qualcosa sul fronte Neymar . Se il talento brasiliano dovesse rompere con allenatore, compagni e società, Al Khelaifi potrebbe decidere di non trattenerlo e lasciarlo partire per Madrid. A quel punto lo sbarco di CR7 sotto la Tour Eiffel diventerebbe non solo possibile, ma anche probabile.