Juventus, Cristiano Ronaldo sbriciola un record dopo l'altro

Cristiano Ronaldo grande protagonista di Juventus-Lazio, gara valida per la 34esima giornata vinta 2-1 dai bianconeri. Il portoghese, autore di una doppietta, è infatti salito a quota 51 gol segnati in Serie A diventando il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Liga che nel campionato italiano. CR7 dopo la doppietta di ieri sera contro la Lazio diventa anche il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61) tra chi ha debuttato nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95). Meglio di Sheva, del Ronaldo interista, Milito e Trezeguet, tutti (molto) più giovani del portoghese. Il lusitano per l'ottava volta realizza almeno 30 gol stagionali nei cinque maggiori campionati europei; Cristiano è poi il terzo calciatore nella storia della Juventus a fare 30 reti in una stagione di Serie A dopo Felice Borel (31 nel 1933-34) e John Hansen (30 nel 1951-52). Grandi record per un grande campione.

