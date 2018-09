Cristiano Ronaldo, solo una giornata di squalifica

Una giornata di squalifica. E' il verdetto dell'Uefa per l'espulsione rimediata da Cristiano Ronaldo a Valencia. Espulsione ritenuta eccessiva da chiunque, al punto che nessuno ormai ipotizzava una squalifica più lunga. Ronaldo era stato espulso per avere accennato una reazione nei confronti del difensore Murillo: dopo una caduta plateale dell'avversario, il portoghese gli aveva messo una mano sulla testa. Un gesto interpretato dall'addizionale Fritz come una tirata di capelli.

La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo si è riunita per esaminare il caso partendo dal referto compilato dall'arbitro. CR7 salterà la sfida contro gli svizzeri dello Young Boys, e sarà a disposizione per la grande partita all'Old Trafford contro il Manchester United, sua ex squadra, il prossimo 23 ottobre.

Dal prossimo anno, con l'introduzione del Var in Champions League, "sviste" come quella che ha portato all'espulsione del fuoriclasse di Madeira saranno soltanto un ricordo.