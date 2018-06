Mondiali 2018: Croazia-Nigeria, dove vederla in tv e in streaming

Croazia e Nigeria scendo in campo alle ore 21 di sabato 16 giugno: le due squadre sono chiamate a giocarsi il secondo posto (secondo i pronostici) nel girone che vede l'Argentina grande favorita. L'esordio di queste due nazionali può quindi indirizzare in maniera quasi decisiva la loro corsa nella Coppa del Mondo. Si gioca a Kaliningrad.

Croazia-Nigeria, dove vederla in tv e streaming

Croazia Nigeria sarà visibile in chiaro e gratis su Canale 5 a partire dalle ore 21. Tutte le partite di questi mondiali vengono trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset. Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Croazia-Nigeria, probabili formazioni

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaliko, Corluka, Lovren, Strinic; Badelj, Rakitic; Perisic, Modric, Rebic; Manduzkic. All. Dalic.

Nigeria (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Onazi, Obi Mikel, Ndidi; Moses, Ighalo, Iwobi. All. Rohr.