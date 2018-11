Cska Mosca-Roma, come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming

Dopo i pareggi di Inter e Napoli, oggi, mercoledì 7 novembre, tocca alla Roma affrontare il quarto turno della fase a gironi della Champions League. I giallorossi sono attesi dalla difficile trasferta di Mosca dove dovranno affrontare il Cska. Vista la situazione nel gruppo G, con Roma e Real Madrid primi a 6 punti, davanti ai russi a quota 4, una vittoria della squadra di Di Francesco permetterebbe a Dzeko e compagni di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. L'inizio della partita è previsto per le 18.55, con il match che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky.

Cska Mosca-Roma: le probabili formazioni

Di Francesco recupera Manolas, mentre De Rossi resta a casa: gioca Cristante. Per il resto spazio ancora a Santon in difesa, con Florenzi spostato in avanti per dare anche un turno di riposo a Under. Kluivert si candida ad una maglia da titolare sulla fascia opposta. Potrebbe esserci qualche variazione, anche tattica, nel CSKA rispetto al match d'andata. Tra i pali tornerà Akinfeev, mentre Vlasic arretrerà la sua posizione, facendo spazio a Dzagoev più avanti.

Cska Mosca (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Rodrigo Becao, Magnusson, Nabakin; Oblyakov, Akhmetov; Vlasic, Dzagoev, Sigurdsson; Chalov. Allenatore: Goncharenko

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Lo.Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Cska Mosca-Roma: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Come accennato ad inizio articolo, Cska-Roma verrà trasmessa, a partire dalle ore 18.55 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 253 del satellite e 384 del digitale terrestre. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.