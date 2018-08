Champions League 2018-2019, data e orario di tutte le partite dei gironi

La Juve ha pescato Il Manchester United di Mourinho, gli spagnoli del Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Impegno abbrdabile per la Roma che oltre al Real Madrid, affronterà il Cska Mosca e il Viktoria Plzen. Gironi di ferro per Napoli e Inter. I partenopei giocheranno contro il Paris Saint Germain di Cavani, Buffon, Mbappé e Neymar, il Liverpool vicecampione d'Europa e la Stella Rossa di Belgrado. L'Inter affronterà il Barcellona di Leo Messi, poi Tottenham Hotspur, Psv Eindhoven.

Gironi Champions | Data e orario di tutte le partite

Ecco data e orario di tutte le partite dei gironi di Champions. Si gioca o alle 18.55 o alle 21. Tutte le partite in diretta su SkySport, e in streaming su SkyGo per gli abbonati. Anche la Rai trasmetterà alcune partite della Champions League 2018-2019. La tv pubblica si è accordata con Sky per mandare in onda la miglior partita di un'italiana nel turno del mercoledì. Sulla Rai saranno poi trasmesse anche due semifinali e la finalissima. In rete ci sono molti siti che propongono link per seguire in diretta streaming tutte le partite, ma in Italia possono essere considerati illegali.

GRUPPO A

18 settembre

Bruges-Borussia Dortmund (ore 21)

Monaco-Atletico Madrid (21)

3 ottobre

Atletico Madrid-Bruges (21)

Borussia Dortmund-Monaco (21)

24 ottobre

Bruges-Monaco (18.55)

Borussia Dortmund-Atletico Madrid (ore 21)

6 novembre

Monaco-Bruges (18.55)

Atletico Madrid-Borussia Dortmund (21)

28 novembre

Atletico Madrid-Monaco (18.55)

Borussia Dortmund-Bruges (21)

11 dicembre

Bruges-Atletico Madrid (21)

Monaco-Borussia Dortmund (21)

GRUPPO B

18 settembre

Barcellona-Psv (18.55)

INTER-Tottenham (18.55)

3 ottobre

Tottenham-Barcellona (21)

Psv-INTER (21)

24 ottobre

Psv-Tottenham (18.55)

Barcellona-INTER (21)

6 novembre

Tottenham-Psv (21)

INTER-Barcellona (21)

28 novembre

Psv-Barcellona (21)

Tottenham-INTER (21)

11 dicembre

Barcellona-Tottenham (21)

INTER-Psv (21)

GRUPPO C

18 settembre

Liverpool-Psg (21)

Stella Rossa-NAPOLI (21)

3 ottobre

Psg-Stella Rossa (18.55)

NAPOLI-Liverpool (21)

24 ottobre

Psg-NAPOLI (21)

Liverpool-Stella Rossa (21)

6 novembre

Stella Rossa-Liverpool (18.55)

NAPOLI-Psg (21)

28 novembre

Psg-Liverpool (21)

NAPOLI-Stella Rossa (21)

11 dicembre

Liverpool-NAPOLI (21)

Stella Rossa-Psg (21)

GRUPPO D

18 settembre

Galatasaray-Lokomotiv Mosca (21)

Schalke-Porto (21)

3 ottobre

Lokomotiv Mosca-Schalke (18.55)

Porto-Galatasaray (21)

24 ottobre

Lokomotiv Mosca-Porto (21)

Galatasaray-Schalke (21)

6 novembre

Porto- Lokomotiv Mosca (21)

Schalke-Galatasaray (21)

28 novembre

Lokomotiv Mosca-Galatasary (18.55)

Porto-Schalke (21)

11 dicembre

Galatasaray-Porto (18.55)

Schalke- Lokomotiv Mosca (18.55)

GRUPPO E

19 settembre

Ajax-Aek (18.55)

Benfica-Bayern (21)

2 ottobre

Bayern-Ajax (21)

Aek-Benfica (21)

23 ottobre

Aek-Bayern (18.55)

Ajax-Benfica (21)

7 novembre

Bayern-Aek (21)

Benfica-Ajax (21)

27 novembre

Aek-Ajax (18.55)

Bayern-Benfica (21)

12 dicembre

Ajax-Bayern (21)

Benfica-Aek (21)

GRUPPO F

19 settembre

Shakhtar-Hoffenheim (18.55)

Manchester City-Lione (21)

2 ottobre

Hoffenheim-Manchester City (18.55)

Lione-Shakhtar (21)

23 ottobre

Hoffenheim-Lione (21)

Shakhtar-Manchester City (21)

7 novembre

Lione-Hoffenheim (21)

Manchester City-Shakhtar (21)

27 novembre

Hoffenheim-Shakhtar (21)

Lione-Manchester City (21)

12 dicembre

Shakhtar-Lione (21)

Manchester City-Hoffenheim (21)

GRUPPO G

19 settembre

Real Madrid-ROMA (21)

Viktoria Plzen-Cska Mosca (21)

2 ottobre

Cska Mosca-Real Madrid (21)

ROMA-Viktoria Plzen (21)

23 ottobre

ROMA-Cska Mosca (21)

Ore 21 Real Madrid-Viktoria Plzen

7 novembre

Cska Mosca-ROMA (18.55)

Viktoria Plzen-Real Madrid (21)

27 novembre

Cska Mosca-Viktoria Plzen (18.55)

ROMA-Real Madrid (21)

12 dicembre

Real Madrid-Cska Mosca (18.55)

Viktoria Plzen-ROMA (18.55)

GRUPPO H

19 settembre

Young Boys-Manchester United (21)

Valencia-JUVENTUS (21)

2 ottobre

JUVENTUS-Young Boys (18.55)

Manchester United-Valencia (21)

23 ottobre

Young Boys-Valencia (18.55)

Manchester United-JUVENTUS (21)

7 novembre

Valencia-Young Boys (18.55)

JUVENTUS-Manchester United (21)

27 novembre

Manchester United-Young Boys (21)

JUVENTUS-Valencia (21)

12 dicembre

Young Boys-JUVENTUS (21)

Valencia-Manchester United (21)

